Legittima difesa | Lega e M5S si mettono d’accordo | via libera entro febbraio

Legittima difesa - tregua tra M5s e Lega sul cavallo di battaglia di Salvini : Nessun emendamento al disegno di legge sulla Legittima difesa è stato presentato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega che quindi hanno trovato la quadra su un provvedimento che - caldeggiato dal vice ...

Legittima difesa - accordo M5s-Lega : via libera alla Camera i primi di febbraio : La commissione Giustizia della Camera inizierà a votare mercoledì prossimo gli 80 emendamenti depositati venerdì 11 sulla Legittima difesa. L'obiettivo è di concludere l'esame in tempo per andare in ...

Legittima difesa - 80 emendamenti : nessuno da M5S-Lega : Alla scadenza del termine per la loro presentazione, gli emendamenti depositati alla proposta di legge sulla Legittima difesa in commissione Giustizia di Montecitorio sono circa un'ottantina. nessuno ...

Legittima difesa - trovato l'accordo tra M5S e Lega : Politica Senato, la Legittima difesa è sempre riconosciuta: via libera in aula, la riforma passa alla Camera

Legittima difesa : nella maggioranza è tregua. Testo blindato - obiettivo ok a febbraio : Nessun emendamento al ddl sulla Legittima difesa è stato presentato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Il provvedimento, approvato dal Senato, è all'esame della commissione Giustizia della Camera. Alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle 16, ne risultano depositati un'ottantina prevalentemente di Forza Italia, Pd, LeU e gruppo misto."Non siamo scesi a compromessi con il Movimento 5 Stelle, ...

Legittima difesa - presentate 80 proposte di modifica. Lega : “Testo perfetto così” : Sono un’ottantina gli emendamenti presentati alla legge sulla Legittima difesa in discussione in commissione Giustizia alla Camera. Nessuna proposta di modifica è firmata dai due gruppi di maggioranza: sono state tutte presentate da deputati di Forza Italia, Pd, Liberi e Uguali e gruppo misto. Martedì (in tarda mattinata e comunque dopo le 12) verranno espressi i pareri. Da mercoledì mattina partirà la discussione e il voto degli ...

Legittima difesa - nessun emendamento presentato da M5s e Lega : nessun emendamento al disegno di legge sulla Legittima difesa è stato presentato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. Il provvedimento, approvato dal Senato, è ora all'esame della commissione ...

Legittima difesa : no emendamenti da 5S : ANSA, - ROMA, 11 GEN - Nessun emendamento al ddl sulla Legittima difesa è stato presentato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Il provvedimento, approvato dal Senato e fortemente voluto dal partito ...

Legittima difesa : ‘Disarmare delinquenti e proteggere italiani per bene’. Così Salvini sbaglia due volte : “Vogliamo disarmare i delinquenti e proteggere gli italiani per bene”, Così Salvini reagisce alla reprimenda dell’Associazione nazionale magistrati alla proposta di legge sulla Legittima difesa: ci sarebbe la possibilità, secondo i giudici italiani, di Legittimare atti di violenza eliminando l’esigenza di proporzionare la difesa all’offesa. Salvini sbaglia due volte. Anzitutto perché armare privati cittadini non implica affatto disarmare i ...

'Più che Legittima difesa sarebbe un legittimo omicidio' : scontro tra magistrati e Salvini : Durissimo il giudizio dell'Associazione nazionale magistrati sulla riforma della legittima difesa targata Lega. Per l'Associazione nazionale dei magistrati il testo della proposta di legge, che è già ...

"Più che Legittima difesa sarebbe un legittimo omicidio" : scontro tra magistrati e Salvini : Durissimo il giudizio dell'Associazione nazionale magistrati sulla riforma della legittima difesa targata Lega. Per l'Associazione nazionale dei magistrati il testo della proposta di legge, che è già stata approvata dal Senato e ora è all'esame della Camera, presenta dei "profili di illegittimità costituzionale", ma soprattutto contiene "gravi criticità" e "?si ...

Legittima difesa - i magistrati dell'Anm : "Si rischia di legittimare l'omicidio" | Bongiorno : "Allarmismo" : Fondamentale per l'Anm è "non abbandonare la proporzionalità, tra offesa ingiusta ricevuta e la difesa". Replicano Salvini e il ministro Bongiorno: allarmismi inutili, sacrosanto diritto a difendersi

Anm boccia Legittima difesa : “Profili di illegittimità”. Ma Salvini tira dritto : Durissimo il giudizio negativo dell'Anm sulla riforma della legittima difesa targata Lega. Per l'Associazione nazionale dei magistrati il testo della proposta di legge, che e' gia' stata approvata dal Senato e ora e' all'esame della Camera, presenta dei "profili di illegittimita' costituzionale", ma soprattutto contiene "gravi criticita'" e "si rischia di legittimare anche i reati piu' gravi, perfino l'omicidio". Parole che non scalfiscono il ...

Legittima difesa - scontro tra i magistrati e Salvini. Il ministro : “Leggano la riforma” : scontro tra l'Associazione nazionale magistrati e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il presidente dell'Anm critica le novità che il governo vuole introdurre sulla Legittima difesa: "Rischiano di Legittimare condotte illecite gravi, fino all’omicidio". Il ministro replica: "Invito i magistrati a leggersi quello che c’è scritto nella proposta di legge".Continua a leggere