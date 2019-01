Le notizie del giorno – L’arresto dell’ex presidente del Napoli ed il caos Genoa-Milan

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale chiamo un appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in apertura a Crolla la produzione industriale a Novembre in Italia meno 1,6 % ottobre meno 2,6 % tu novembre 2017 Profondo rosso per il settore auto che segna meno 19,5% sull’anno e meno 8,6 % sul mese lista testi Ma che la fase di debolezza dell’economia prosegua i dati negativi della ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la lunga pagina dedicata alla cronache in apertura 8 condanne Zeta soluzioni questa la sentenza Alessia del giudice monocratico del tribunale di Avellino Luigi buono nel processo per il guscio è caduto in una scarpata dell’autostrada A16 nel 2013 ci sono 40 vittime assolti fra gli altri l’amministratore delegato ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione reddito di cittadinanza le ragioni del differimento stanno nel fatto che un provvedimento molto complesso ci stiamo lavorando da mesi e vogliamo farlo bene sono le parole del premier Giuseppe Conte Che aggiunge una quota 100 se si cura un ricambio generazionale perché posso dire che Eni e non è la sola anticipato Che nel 2019 per un ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Secondo me è un’apertura la produzione industriale italiana novembre 2018 è diminuita del 1,6% su ottobre e del 2,6% su novembre 2017 Profondo rosso per la produzione del settore auto che anno venne segna meno 19,5 percento annuale o meno 8,6 % mensile l’Istat Sì ma quindi che l’attuale fase di ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 11 gennaio in studio Giuliano Ferrigno reddito di cittadinanza le ragioni del differimento stanno nel fatto che un provvedimento molto complesso ci stiamo lavorando da mesi e vogliamo farlo bene sono le parole del premier Giuseppe Conte Che aggiunge con la quota 100 si assicura un ricambio generazionale perché posso dire che Eni e non è la sola anticipato Che nel 2019 per un ...

Ancona - monossido di carbonio : morta bimba di 11 anni/ Ultime notizie - migliorano le condizioni del fratellino : Ancona, bambina uccisa da monossido di carbonio. Ultime notizie, in miglioramento il fratellino di 7 anni, si indaga sulla fonte.

Oroscopo della settimana fino al 20 gennaio con pagelle : buone notizie per l'Acquario : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare spazio all'Astrologia settimanale. A tenere banco quest'oggi, oltre alla classifica con i voti e le stelline, senz'altro le nuove previsioni impostate sui prossimi sette giorni. Come sempre, le analisi astrologiche presentate nell'articolo di oggi riguardano in esclusiva i segni dello Zodiaco relativi ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli stiamo lavorando per valutare se In che tempi sia necessario riaprire l’ambasciata in Siria lo ha detto il ministro Enzo Moavero Milanese a margine di un suo intervento l’accademia dei Lincei naturalmente è importante che la situazione in Siria vada verso prospettive più normali non c’è stata un’accelerazione in questo ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli otto condanne estate soluzioni per i 15 imputati nel processo per la strage sulla A16 napoli-canosa dove è un bus precipitato dal viadotto Acqualonga il 28 luglio 2013 questa la sentenza letta dal giudice monocratico del tribunale di Avellino Luigi buono tra le urla dei familiari delle vittime tra gli assolti la di di Autostrade per l’Italia ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è morto Andrea Gioacchini il pregiudicato ferito a colpi di pistola davanti a un asilo in zona Magliana Roma l’uomo colpito alla testa era stato trasportato in gravissime condizioni all’Ospedale San Camillo il 34enne aveva appena lasciato i figli all’asilo Erano intorno alle 8:50 in via Castiglion Fibocchi l’uomo che era stato colpito la testa I ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il commissario avramopoulos è disposto a incontrare il governo italiano per discutere di misure supplementari che possono essere prese per regolare il problema dei riconoscimenti a livello europeo di migranti lo ha fermato una portavoce della commissione europea Aggiungendo che la Commissione Europea è sollevata Dopo che si è trovato una soluzione per Malta sui casi ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il commissario avramopoulos è disposto a incontrare il governo italiano per discutere di misure supplementari che possono essere prese per regolare il problema dei ricollocamenti a livello europeo Dei migranti lo ha fermato una portavoce della commissione europea Aggiungendo che la Commissione Europea è sollevata Dopo che si è trovato una soluzione per Malta sui casi delle ...

Ultime notizie Roma del 11-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ancora tensione tra i partiti al governo slitta al consiglio dei ministri che doveva varare il decreto sul reddito di cittadinanza e su quota 100 il vicepremier Di Maio annuncia che reddito riguarderà anche 260.000 invalidi restano però numerosi i fronti che vedono contrapposti 5 Stelle e lega sulla Tav per esempio con il ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...