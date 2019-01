L' arte della Fuga con l' Accademia Bizantina | al via i concerti della Filarmonica

Dakar 2019 : partenza della quinta tappa ritardata per l’estesa presenza della nebbia : La quinta tappa della Dakar 2019 che completerà il ciclo delle “Marathon” in questa edizione partirà in ritardo. Le condizioni meteo della prova speciale che prenderà il via da Tacna e da Moquegua e giungerà ad Arequipa infatti, a causa della estesa presenza della nebbia che non ha consentito all’elicottero di soccorso di alzarsi in volo, hanno portato gli organizzatori ad una soluzione di questo genere. Pertanto gli orari di ...

Matera da "Vergogna Nazionale" a capitale della cultura 2019 - lo speciale targato Sky arte : Interviste, luoghi unici, teatro, musica, cinema scienza, Arte e danza tutto questo compone il caleidoscopio del mondo colorato e 'meticcio', Verri, raccontato da Matera 2019 - Open Future. Una ...

Matera 2019 – Open Future su Sky arte la Matera Capitale europea della cultura : Giovedì 10 gennaio Sky Arte celebra l’apertura dell’anno che vede Matera Capitale europea della cultura con il primo dei due speciali dedicati alla preparazione e allo svolgimento di questo evento straordinario: Matera 2019 – Open Future, in onda in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky), alle 20.45. Matera 2019 – Open Future...

Alta tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del premier di accogliere parte dei migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Alta tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del premier di accogliere parte dei migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Teatro della Tosse - la nuova stagione 2019 riparte domani fotogallery : di 5 Galleria fotografica Teatro della Tosse, gli spettacoli da gennaio a maggio 2019 "Per essere Teatro vivo dobbiamo parlare del nostro contemporaneo, non solo attraverso i testi recenti, gli ...

Dal Partenone ai castelli della Baviera - la neve su mezza Europa : La neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaLa neve in EuropaIl punto più critico è il confine fra ...

Francesco Chiofalo - il messaggio da parte della famiglia : "L'intervento è iniziato. Grazie per l’affetto" : Dal profilo Instagram del personal trainer: "Francesco è entrato alle ore 9.00. Appena saremo a conoscenza dell’esito ve lo comunicheremo al più presto"

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari si scalda in vista della Coppa del Mondo. Parte la corsa a Tokyo 2020 : la trave con il corpo libero? : Il 2019 è appena iniziato, ma nelle palestre più importanti di tutto il mondo è presente già da qualche mese. Il 2019 infatti, non solo sarà l’anno della qualificazione olimpica, ma sancirà definitivamente il netto cambiamento di codice avvenuto nell’ultimo quadriennio, quello post Olimpiadi di Rio: le Coppe del Mondo sono diventate qualificanti, le squadre olimpiche possono essere formate solo da quattro ginnasti, ma esiste la possibilità per ...

Inter - Thohir si fa valutare la partecipazione in vista della vendita : Continuano le trattative tra Erick Thohir e Suning per la cessione della partecipazione nell'Inter in mano all'indonesiano. L'articolo Inter, Thohir si fa valutare la partecipazione in vista della vendita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spezia - Angelozzi : 'Sono orgoglioso della squadra - ma ora c'è la parte più difficile' : La Spezia - È il dirigente generale Guido Angelozzi a fare il bilancio di metà stagione alla ripresa dei lavori in casa aquilotta e a pochi giorni dal calcio d'inizio del mercato invernale. Angelozzi ...

TITANIC - CANALE 5/ Streaming video della seconda parte del film del 1997 - 8 gennaio 2019 - oggi - : TITANIC - seconda parte, la trama e il cast del film in onda su CANALE 5 oggi, martedì 8 gennaio 2019 con Leonardo DiCaprio

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin sempre prima! Costazza decima. Della Mea out - Curtoni ko : non parte : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita Della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice Della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

NBA – Turkoglu attacca Kanter : “altro che assassinio da parte della Turchia - ecco perchè non può viaggiare a Londra” : Hedo Turkoglu risponde alle dichiarazioni di Enes Kanter che, nei giorni scorsi, aveva espresso la sua paura di essere ucciso dalla Turchia se avesse viaggiato a Londra con i Knicks: il presidente della federazione turca dà un’altra versione della vicenda I New York Knicks parteciperanno agli NBA Global Games di Londra, ma senza Enes Kanter. Il cestista numero 00 della franchigia newyorkese ha dichiarato di non sentirsi al sicuro a ...