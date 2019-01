Lady Marchisio saluta le Maldive | Roberta Sinopoli sfodera la sua FOTO più sexy per dire

sportfair

: FOTO - Lady Marchisio finalmente al caldo: il primo scatto dalle Maldive svela forme da urlo - SiamoPartenopei : FOTO - Lady Marchisio finalmente al caldo: il primo scatto dalle Maldive svela forme da urlo - NapoliAddict : FOTO - Lady Marchisio finalmente al caldo: il primo scatto dalle Maldive svela forme da urlo | AreaNapoli - zazoomblog : Lady Marchisio mostra il suo ‘lato migliore’ per capodanno Roberta Sinopoli super sexy alle Maldive [FOTO] -… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019), il saluto della moglie dialle: finite le vacanze per il centrocampista e la Wags È ora dire leanche per Claudioe la moglie. La coppia, dopo una lunga vacanza nella meta paradisiaca, deve tornare a San Pietroburgo dove il calciatore riprenderà gli allenamenti con lo Zenit. In compagnia di Marco Storari e la moglie Veronica Zimbaro,hanno trascorso gli ultimi giorni di ferie ed hanno detto ‘arrivederci’ alla splendida isola che li ha accolti per festeggiare il Capodanno. La moglie del centrocampista ha voluto poire lesui social con uno scatto, che ha messo in mostra ancora una volta durante la vacanza il suo perfetto lato b. Scorri la gallery più su per vedere tutteFai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo...