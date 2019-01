La CIA Due Mari Taranto Brindisi denuncia agrumi invenduti mentre arrivano dal Sudafrica

Una Vita Anticipazioni Spagnole : due protagoniste di AcaCIAs in dolce attesa : Mentre nelle prossime settimane vedremo Rosina fare i conti con la delusione di non essere incinta, due amte protagoniste della soap scopriranno di essere in dolce attesa...

Promozioni Tim : uffiCIAli due nuove offerte per tutti gli utenti a partire da 12 - 99 euro : Anche a gennaio le aziende di telefonia mobile sono pronte ad arricchire la qualità e la quantità delle loro offerte cercando di attirare nuovi utenti: i brand più famosi, dopo aver 'subito' nel 2018 l'arrivo sul mercato delle low cost come Iliad, Kena Mobile, Ho.Mobile, sembrano decise a promuovere tariffe vantaggiose. È il caso di Tim, che dopo il successo di Tim Iron (dedicata agli utenti Iliad, Ho.Mobile e di operatori virtuali, da minuti ...

Due intense scosse nel Mediterraneo orientale : epicentro in GreCIA occidentale e Creta : Due scosse di terremoto piuttosto intense si sono verificate nella serata odierna nel Mediterraneo orientale. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è verificata alle ore 18.30 nel Mar Ionio,...

Redmi Note 7 - il brand di fasCIA medio-bassa di Xiaomi/ I due smartphone con fotocamera da 48 MegaPixel : L'azienda cinese Xiaomi ha deciso di lanciare sul mercato Redmi Note 7 e Note 7 Pro. Il noto sottogenere di smartphone di fascia medio-bassa della Xiaomi

Immigrazione - la Cassazione sullo spacCIAtore con due condanne : non va espulso : Due condanne penali per droga non bastano ad attribuire la "pericolosità sociale" a uno straniero che vive in Italia senza un "giudizio concreto". Secondo la Cassazione si può rinnovare il permesso di soggiorno pluricondannato, nonostante il parere del Ministero dell’interno e la decisione del 2017

Videochat con due bimbi di 10 anni : mamme denunCIAno pedofilo alla polizia : A Cagliari in manette un uomo di 28 anni: chiedeva in chat foto e video di parti intime a bambini. Sono almeno tre i casi su...

Xiaomi annunCIA Due nuove smart TV e una soundbar - con prezzi aggressivi : Xiaomi ha lanciato in India due nuove smart TV da 43 e 55 pollici, con Android TV e Patchwall, e Mi soundbar, prodotti già presentati in Cina e pronti per i mercati internazionali. L'articolo Xiaomi annuncia due nuove smart TV e una soundbar, con prezzi aggressivi proviene da TuttoAndroid.

Aggredito e derubato in strada : pugno in facCIA - perde due denti : Un ragazzo di 21 anni si è visto sfilare l'Iphone e 1200 euro in contanti. Ha provato ad inseguire il suo aggressore, ma un...

Roma - lasCIA la figlia davanti all'asilo e gli sparano in testa. Trentenne gravissimo. CacCIA a due uomini in scooter : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È...

Roma - agguato all'asilo : lasCIA la figlia a scuola e gli sparano in testa. CacCIA a due uomini in scooter : Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È...

MotoGp - lavori in corso a Silverstone e Jerez : operazioni di riasfaltatura per i due tracCIAti : Sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto sia del circuito di Silverstone che di quello di Jerez, entrambi pesantemente criticati nel corso dell’ultima stagione Ruspe, operai e cartello di lavori in corso a Silverstone e Jerez, circuiti importanti all’interno del panorama motoristico internazionale. Gli interventi per il rifacimento dell’asfalto sono iniziati in contemporanea, viste le condizioni in cui ...

Sea Watch - volontario annunCIA ai migranti : “Tra due ore attracchiamo”. Loro esultano e lo abbracCIAno : Un volontario della Sea Watch, la ong tedesca con a bordo da 19 giorni, insieme alla Sea Eye, 49 persone, spiega ai migranti che tra due ore attraccheranno al porto di Malta. E Loro, prima un po’ increduli, esultano e lo abbracciano. L’accordo è stato raggiunto tra La Valletta e otto Paesi europei (tra cui l’Italia) che accoglieranno i migranti. Video Twitter/Sea Watch L'articolo Sea Watch, volontario annuncia ai migranti: ...

Lenovo lanCIA al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa : Lenovo Smart Clock, Lenovo Smart Tab P10 e Lenovo Smart Tab M10 sono tre nuovi dispositivi lanciati al CES 2019. Ecco le loro feature L'articolo Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Duecento chili di pane non tracCIAbile - nei guai trasportatore abusivo : NAPOLI. Duecento chili di pane non tracciabile, trasportatore abusivo denunciato dai carabinieri. Un pregiudicato 47enne dei Ponti Rossi è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Capodimonte ...