La Borsa di Milano apre in rialzo | spread stabile a 270 punti

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 37% - : ANSA, - Milano, 11 GEN - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,37% a 19.372 punti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 63% - : ANSA, - Milano, 10 GEN - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,63% a 19.300 punti.

Borsa : Europa debole - Milano in parità : ANSA, - Milano, 10 GEN - Borse europee deboli dopo i verbali dell'ultimo direttivo della Bce di dicembre. In calo i futures su Wall Street in calo in vista delle richieste dei sussidi di ...

Borsa Milano giù con Azimut - Tod's e Fca : ANSA, - Milano, 10 GEN - Piazza Affari debole dopo i primi scambi, in linea con le altre Borse europee, con il Ftse Mib che arretra dello 0,1%. Sul listino milanese scivolano Azimut , -2,5%, , A2A , -...

Borsa Milano sale con Brembo - debole Tim : ANSA, - Milano, 9 GEN - Piazza Affari in rialzo con l'Europa grazie soprattutto al clima Usa-Cina più sereno, la leggera ripresa del prezzo del petrolio e il calo della tensione sui titoli di Stato ...

Borsa : Milano sale con Stm - Fca e Brembo : ANSA, - Milano, 9 GEN - Piazza Affari accelera ulteriormente a metà seduta , Ftse Mib +1,5%, confermandosi in testa alle altre piazze europee, spinta da Stm , +4,65%, , nonostante le stime sul taglio ...

Borsa : Milano accelera dopo Istat - +1 - 3% - : ANSA, - Milano, 9 GEN - Piazza Affari accelera , +1,3%, dopo il dato Istat sulla disoccupazione, scesa al 10,5% in novembre. Spingono il listino Stm , +4,3%, , nonostante le stime sulla produzione di ...

Borsa Milano apre in rialzo dello 0 - 79% : 9.20 Apertura in rialzo per le Borse europee Il mercato guarda con ottimismo al negoziato sul commercio tra Cina e Usa. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,79% a 19.149 punti. Londra guadagna lo 0,84%, Francoforte lo 0,75%, Parigi lo 0,79%. Lo spread Btp-Bund si attesta a 272punti contro i 274della chiusura di ieri.

Borsa : europee chiudono positive - a Milano giù banche : Le Borse europee archiviano in progresso la seduta odierna di scambi. Dopo un'apertura all'insegna della cautela, in attesa degli sviluppi sulla questione dazi tra Usa e Cina, le principali piazze del ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 25% - : ANSA, - Milano, 8 GEN - La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,25% a 19.000 punti.

Borsa in rialzo per la tregua sui dazi Usa-Cina. Corre Wall Street. Milano positiva : Bene anche le altre piazze Europee. Corrono i marchi delle case automobilistiche. Spread a quota 270

Borsa : Milano +0 - 80% con Prysmian - Juve : ANSA, - Milano, 8 GEN - Piazza Affari prende coraggio e allunga il passo con il Ftse Mib che sale dello 0,80% a 19.102 punti. A trainare il listino sono gli acquisti su Prysmian , +3,42%, con Goldman ...

Borsa : Milano apre a +0 - 13% : ANSA, - Milano, 8 GEN - Piazza Affari apre in positivo. Il Ftse Mib segna all'avvio un +0,13% a quota 18.978 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano apre a +0 - 13% : ANSA, - Milano, 8 GEN - Piazza Affari apre in positivo. Il Ftse Mib segna all'avvio un +0,13% a quota 18.978 punti.