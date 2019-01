Italia' s Got Talent su TV8 e Sky Uno con le new entry Pellegrini e Maionchi

Italia's Got Talent 2019 - Lodovica Comello a Blogo : "Nuova formazione - nuova energia entrata in circolo" : Lodovica Comello sarà alla guida della nuova edizione di Italia's Got Talent, in partenza venerdì 11 gennaio 2019, in prima serata, su TV8. La giuria, come anticipatovi, vedrà il ritorno di Claudio Bisio e Frank Matano e due new entry per il programma: Mara Maionchi e Federica Pellegrini.Ma è in mano a Lodovica il compito di stare dietro le quinte con i concorrenti e con amici e familiari, in momenti di alta tensione emotiva prima di sapere ...

"Italias Got Talent torna dall'11 gennaio con Bisio - Matano - Pellegrini e Maionchi : Una nuova edizione italiana al via per ' Italia's Got Talent ' che torna in scena alla ricerca di Talenti a tutto campo. L'appuntamento con la prima puntata del Talent prodotto da Fremantle e ...

'Italias Got Talent' torna dall'11 gennaio con Bisio - Matano - Pellegrini e Maionchi : Una nuova edizione italiana al via per ' Italiàs Got Talent ' che torna in scena alla ricerca di talenti a tutto campo. L'appuntamento con la prima puntata del talent prodotto da Fremantle e ...

Federica Pellegrini la grande novità di Italia's Got Talent 2019 : A 'Italia's Got Talent' arriva Federica Pellegrini spettacoli luca dondoni ANSA Copyright © Anche lo spot che il canale ha mandato in onda in queste settimane - un set in piscina con coreografie ...

Federica Pellegrini riparte da Italia’s Got Talent 2019 : la campionessa di Spinea sarà giudice nello show su TV8 : Il conto alla rovescia è scaduto. Il programma televisivo Italia’s got Talent è pronto per andare in scena con tanti Talenti che vorranno mettersi alla prova ed esibirsi. Il Talent show, infatti, andrà in onda tutti i venerdì alle ore 21.15 in prima visione assoluta su TV8. Novità di questa edizione della trasmissione è la presenza della campionessa di nuoto Federica Pellegrini nel ruolo di giudice al fianco dell’esperta discografica ...

Italia's Got Talent 2019 - Mara Maionchi a Blogo : "Se tornerò qui o a X Factor il prossimo anno? Quando me lo chiedono non so resistere" : Mara Maionchi è una delle novità della giuria di Italia's Got Talent 2019. Dopo il successo di X Factor come giudice (con la doppia vittoria consecutiva, nel 2017 con Lorenzo Licitra e quest'anno con Anastasio), Mara si siede dietro al bancone del Talent show in onda su TV8 da venerdì 11 gennaio 2019. Simile postazione ma emozioni e difficoltà diverse, soprattutto meno "rivalità" con i colleghi per difendere i componenti della propria ...

Claudio Bisio a DM : «Con Pellegrini e Maionchi - a Italia’s Got Talent una botta d’energia. Sanremo? E’ il mio momento» : Claudio Bisio Italia’s Got Talent prima, il Festival di Sanremo poi (anzi, durante). E nuovi progetti in arrivo. Per Claudio Bisio il momento è pieno di impegni. Da domani, 11 gennaio, l’attore piemontese tornerà per la quarta edizione consecutiva nella giuria del Talent show in onda in prime time – 21.25 – su Tv8. “Quest’anno c’è stata la novità di avere due new entry a fianco, una botta di energia” ci ...

Italia's Got Talent 2019 - Claudio Bisio a Blogo : "Cercavo qualcosa che mi stupisse e anche quest'anno l'ho trovato" : Mesi intensi quelli di inizio 2019 per Claudio Bisio. L'attore, infatti, oltre ad essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo accanto a Virginia Raffaele (notizia confermata durante la conferenza stampa di ieri), tornerà anche nelle puntate già registrate di Italia's Got Talent, in partenza su TV8 da domani, 11 gennaio 2019. Accanto a lui ci sarà Frank Matano e due nuovi giudici del Talent show, Mara Maionchi (dopo il successo ...

Claudio Bisio a DM : «Con Pellegrini e Maionchi a Italia’s Got Talent una botta d’energia. Sanremo? E’ il mio momento» : Claudio Bisio Italia’s Got Talent prima, il Festival di Sanremo poi (anzi, durante). E nuovi progetti in arrivo. Per Claudio Bisio il momento è pieno di impegni. Da domani, 11 gennaio, l’attore piemontese tornerà per la quarta edizione consecutiva nella giuria del Talent show in onda in prime time – 21.25 – su Tv8. “Quest’anno c’è stata la novità di avere due new entry a fianco, una botta di energia” ci ...

Italia's Got Talent 2019 - la conferenza stampa in diretta : 13.03. 22 marzo la diretta della finale da Milano. E' ufficiale. "Lo scopo è di coinvolgere tutto il pubblico da casa".12.59. Si inizia con un video anteprima di alcune esibizioni di questa edizione di Italia's Got Talent 2019.prosegui la letturaItalia's Got Talent 2019, la conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 10 gennaio 2019 12:52.

Pernigotti - Di Maio : "Nascerà una legge che obbliga i nostri marchi a produrre in Italia" : La legge sul Made in Italy si chiamerà 'Pernigotti': a dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio al termine dell'incontro con i lavoratori a Novi Ligure. 'Nascerà una legge che si chiamerà così e nel ...

Pernigotti - Di Maio : "Marchi Italiani vanno tutelati" : Novi Ligure, Al, -, Adnkronos, - "I marchi italiani vanno tutelati". A scandirlo nuovamente è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio, in visita agli stabilimenti della Pernigotti di ...

Pernigotti - Di Maio : "Marchi Italiani vanno tutelati" : "I marchi italiani vanno tutelati" . A scandirlo nuovamente è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio , in visita agli stabilimenti della Pernigotti di Novi Ligure con i lavoratori in ...

Unicef : 20 anni di Pigotta - che torna a Natale in tante piazze in tutta Italia : ... salverà la vita di un bambino e il suo contributo si trasformerà in vaccini, alimenti terapeutici e assistenza per tanti bambini nel mondo". Ogni Pigotta è speciale perché può salvare la vita di un ...