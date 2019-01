Italia nella morsa di maltempo | neve e gelo | scuole chiuse e disagi per il ghiaccio

Nella crisi tra Italia e Francia ci si mette di mezzo anche Leonardo da Vinci : Italia-Ue: il salvataggio di Carige viola le regole europee Londra, 11 gen - (Agenzia Nova) - Il salvataggio di Carige deciso dal governo per decreto il 7 gennaio scorso è "chiaramente un'infrazione delle regole in materia di fallimenti bancari introdotte recentemente dall'Unione europea". È quant

FIFA 19 ha concluso il 2018 in prima posizione nella classifica software Italiana : FIFA 19 ha chiuso il 2018 in testa nella classifica software italiana , stando ai dati relativi alla week 52 dell'anno passato.In seconda posizione troviamo l'inossidabile GTA 5 di Rockstar, mentre al terzo posto troviamo l'apprezzata esclusiva PS4, Spider-Man.Qui di seguito potete leggere le classifiche nel dettaglio.Read more…

Maltempo : il 2019 inizia con l’Italia nella morsa del gelo - bufere di neve raddoppiate : Il 2019 è iniziato con l’Italia nella morsa del gelo dopo che il 2018 ha fatto registrare lungo la Penisola un aumento record delle tempeste di neve più che raddoppiate rispetto all’anno prima passando da 10 a 22. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla banca dati degli eventi meteo estremi in Europa (Eswd) in relazione all’ultima ondata di freddo e Maltempo che sta colpendo in particolare il centro sud dell’Italia con la chiusura ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2019 : tanti pretendenti al successo. Italia da podio con Marco Fichera e nella gara a squadre : Questo fine settimana ad Heidenheim (Germania) si svolgerà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di spada maschile. Nell’appuntamento inaugurale di Berna ha trionfato l’esperto giapponese Kazuyasu Minobe, che è stato anche l’ultimo vincitore proprio ad Heidenheim e quest’anno andrà quindi a caccia del bis. In questa tappa saranno assenti due big: il francese Yannick Borel, campione del Mondo ed europeo in carica, e il coreano Park ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Ci aspettavamo che i Comuni più colpiti potessero essere nella stanza dei bottoni. Invece no” : “Oggi è ufficiale la notizia che girava da giorni, alla quale non volevo credere. L’Anci Lazio (sezione regionale dell’Associazione dei Comuni Italiani, che rappresenta i Comuni del Lazio) ha nominato un proprio rappresentante nella Cabina di Regia sul Terremoto Centro Italia, senza alcuna condivisione con i Sindaci. La Cabina di Regia, ovvero lo strumento politico che decide il nostro futuro, fino ad ora composto dal Commissario e ...

L’influenza avanza : colpiti 323mila Italiani nella prima settimana del 2019 : L’influenza avanza: nella prima settimana del 2019 sono stati colpiti 323mila italiani, facendo registrare un livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti, paragonabile a quello delle stagioni 2010-11 e 2014-15. Come segnala il bollettino InfluNet, dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio della sorveglianza, complessivamente si sono registrati 1,8 milioni di casi. I più colpiti sono i bambini al di sotto dei ...

Centro/Sud nella morsa di freddo e neve - scuole chiuse e disagi : Calabria sommersa - imbiancata anche Cosenza. Emergenza nelle zone terremotate del Centro Italia [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

Migranti - tornano a sbarcare in Italia : in barca a vela nella notte - il pessimo segnale per Salvini : Riprendono gli sbarchi di Migranti in Italia. Il sito calabrese Ilcrotonese.it pubblica le foto dell'arrivo di una barca a vela sulla spiaggia di Torre Melissa (Crotone), con a bordo 51 persone. Lo sbarco è avvenuto intorno alle 4 del mattino del 10 gennaio e gli abitanti sono accorsi per soccorrere

Maltempo - Italia sottosopra : il Sud nella morsa delle bufere di neve - al Nord cresce l’allarme siccità : Mentre il Sud è bloccato dalle bufere di neve al Nord cresce l’allarme siccità con il livello del Po sotto di 3,5 metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti al Ponte della Becca (Pavia) sullo stato del più grande fiume Italiano che è rappresentativo dell’anomalie climatiche con una Italia alla rovescia e spaccata in due. Al Nord praticamente non piove e non nevica dall’inizio ...

Migranti - governo trema sugli sbarchi. Poi intesa nella notte : solo 10 in Italia : ROMA L'annuncio della tregua arriva poco dopo l'una di notte, al termine di un vertice di 90 minuti. «Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza dividere nuclei...

Milan - Conti spera nella Coppa Italia : turn over in vista di Gedda : L'unica certezza è... un'assenza. Davide Calabria non giocherà sabato a Genova l'ottavo di Coppa Italia con la Samp perché squalificato: l'ammonizione rimediata nella finale della scorsa edizione - ...