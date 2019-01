Italia al Ces | dispenser tech per il bicchiere di vino perfetto

Italia al Ces - il pony express robot che piace al Giappone : Las Vegas, askanews, - A Las Vegas l'Italia ha portato un nutrito gruppo di startup. Fra queste imprese ancora in fase di sviluppo e realtà più affermate come Yape, veicolo autonomo per le consegne ...

Crolla la produzione industriale in Italia - ma Di Maio allontana la recessione : "Può nascere nuovo boom economico" : Sono dati a segno meno, dunque negativi, quelli che arrivano dall'Istat sulla produzione industriale Italiana. A novembre 2018, infatti, è diminuita dell'1,6% rispetto ad ottobre e del 2,6% rispetto a ...

"L'economia frena - entro l'estate effetti anche sulle tasche degli Italiani". Intervista a Francesco Daveri (Bocconi) : Pochi mesi, sicuramente prima dell'estate, e quello che oggi appare come un dato sì drammatico ma lontano dalla vita quotidiana - il crollo della produzione industriale - potrebbe riversarsi nelle tasche degli italiani. Rendendole più povere. È il rischio di un effetto a catena, meglio a valanga, capace di mandare in tilt anche le imprese e le banche. I dati dell'Istat parlano chiaro: il motore dell'industria non gira, la ...

Italia : produzione industriale shock. Scatta allarme recessione : ... all'aumento dell'incertezza sui tempi e sull'attuazione dell'allentamento fiscale, cui si aggiunge l'instabilità politica in atto. Anche gli economisti di Oxford Economics definiscono probabile una ...

Italia : produzione industriale shock. Scatta allarme recessione : Italia come i big Ue: "Rischio recessione" - Economia - https://t.co/orbTBxSsXu https://t.co/E0B5aPbc0a - Giulio Terzi, @GiulioTerzi, January 11, 2019 A novembre la produzione industriale ha ...

Frenata della produzione industriale - si rafforzano i timori di recessione per l'Italia : Nuova doccia gelata sulle prospettive dell'economia italiana. La produzione industriale ha mostrato a novembre una flessione dell'1,6% rispetto al mese precedente e del 2,6% su base annua , secondo i dati pubblicati oggi dall' Istat . Si ...

Italia al Ces - la ciotola intelligente che riconosce il gatto : Las Vegas , askanews, - Una ciotola intelligente capace di riconoscere l'animale domestico a cui appartiene. Si chiama Mookkie ed è uno dei prodotti presentato con grande successo al Ces di Las Vegas ...

La pattuglia Italiana al Ces 2019 : ecco le startup da tener d'occhio : 13 tra le idee più suggestive del padiglione delle startup italiane al Ces 2019 di Las Vegas, dalla smart home all'automotive fino alla medicina tech

Il presidente Cta Shapiro : presenza forte dell'Italia al Ces : Las Vegas, askanews, - "Il Ces riflette la rapida evoluzione dell'innovazione che migliora le nostre vite, innovazione che arriva da tutto il mondo. Abbiamo avuto una presenza molto forte dell'Italia, ...

La pattuglia Italiana al Ces 2019 : ecco le startup da tener d’occhio : Las Vegas – Una corposa truppa di quarantaquattro startup italiane ha partecipato al Ces 2019 proponendo idee, soluzioni e tecnologie in svariati ambiti che spaziano dall’ambiente domestico al cibo, dalle smart cities alla produttività fino all’automotive. Abbiamo selezionato dodici tra le proposte più interessanti che sono state esposte Sands Expo (Eureka Park) insieme a un altro migliaio di nuove società da tutte le parti del mondo. A ...

"I grillini sottovalutano il nazionalismo dei gilet gialli. Ai francesi l'Italia non è simpatica" : “Mi sembra naturale che i 5 stelle cerchino di accreditare una fratellanza con i gilet gialli. Può restituire loro un po’ della freschezza perduta: in pochi mesi di governo hanno dilapidato buona parte della loro carica di protesta”. In un’intervista a Il Fatto quotidiano in edicola, il sociologo Marco Revelli, esperto di populismi, spiega punti di affinità e di divergenza tra il Movimento 5 stelle e ...

Al Ces premiata l'Italiana Volta : la ciotola riconosce il gatto : Las Vegas, 11 gen., askanews, - Una ciotola intelligente capace di riconoscere l'animale domestico a cui appartiene. Si chiama Mookkie ed è uno dei prodotti presentato con grande successo al Ces di ...

Speed skating - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per la rassegna continentale a Collalbo. Fari puntati su Francesca Lollobrigida : Da domani si comincia. La stagione dello Speed skating è alla prima fermata di quelle importanti: dall’11 al 13 gennaio infatti l’anello di ghiaccio di Collalbo (Italia) sarà teatro di sfide interessanti negli Europei 2019. Un contesto nel quale gli atleti e le atlete del pattinaggio velocità pista lunga vorranno centrare il bersaglio grosso, andando a caccia del titolo continentale. Appuntamento dunque nell’Arena Ritten dove la Nazionale ...

Infortunio Nzonzi/ Roma news - lussazione al piede : il francese salta la Coppa Italia? : L'Infortunio di Nzonzi mette in difficoltà Eusebio Di Francesco che rischia di perdere per un po' un punto fermo della sua Roma.