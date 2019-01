Irama | post a sorpresa | “Mi ha reso molto orgoglioso” | il cantante annuncia novità

Giulia De Lellis e Irama/ Video - sui social arriva la proposta : 'Vuoi sposarmi?' : Giulia De Lellis e Irama sono sempre più felici ed innamorati come dimostrano i Video pubblicati su Instagram dove i due sono delle vere e proprie web star

Irama : in occasione dell’inizio del tour ha scritto un bellissimo post dedicato alle donne : "Una rosa a tutte le donne" The post Irama: in occasione dell’inizio del tour ha scritto un bellissimo post dedicato alle donne appeared first on News Mtv Italia.

Giulia De Lellis in prima fila al concerto di Irama - il post 'innamorato' su Instagram : L'ex di Andrea Damante ha voltato del tutto pagina con Irama e lo segue ovunque, anche in tour. La dedica sui social per il...

Irama e Giulia De Lellis ecco la prima foto postata sui social insieme : Irama e la storia con Giulia De Lellis continua, paparazzati insieme nuovamente e adesso arriva la prima foto postata sui social Giulia De Lellis e Irama ormai non si vogliono più nascondere e il sito Tabloit ha reso pubbliche nuove foto della coppia più chiacchierata del momento. Il cantante vincitore l’anno scorso di Amici 17 ha raggiunto la sua fidanzata a Verona, città in cui Giulia si era trasferita ai tempi della sua relazione con Andrea ...

GIULIA DE LELLIS E Irama - PRIMA DEDICA/ "Prohibere Tempus" : messaggio enigmatico e risposta all'hater - IlSussidiario.net : GIULIA De LELLIS e IRAMA proseguono la loro storia d'amore a gonfie vele. In queste ore è anche arrivata la PRIMA particolare DEDICA.

Sanremo 2019 : Irama e Riki si contenderebbero un posto per la kermesse : Stando alle prime indiscrezioni trapelate online, concernenti la nuova edizione della kermesse canora più amata dal pubblico italiano, il Festival di Sanremo, l'attesa per l'ufficializzazione della rosa di artisti che si contenderanno la vittoria della celebre gara musicale, starebbe facendo spazientire diversi candidati in lizza, in particolare Loredana Bertè. Chi e le prime indiscrezioni sul Festival della Canzone italiana Nel nuovo numero di ...