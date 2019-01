Io Sono Mia: Loredana Bertè commossa per Serena Rossi nei panni di Mia Martini

laragnatelanews

: Da Parlamentare m5s, dopo aver restituito più di 200.000Euro, sono così pulita che non trovano nulla su cui attacca… - PaolaTavernaM5S : Da Parlamentare m5s, dopo aver restituito più di 200.000Euro, sono così pulita che non trovano nulla su cui attacca… - gparagone : Ieri sera sono stato ospite a #PiazzaPulita su @La7tv. Vi ripropongo la mia intervista. Collegatevi ? - LoredanaBerte : Serena ha studiato mimì nei minimi termini e alla fine è diventata lei ?. 'Io sono Mia' al CINEMA solo il 14-15-16… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019)Pochi giorni all’uscita di IoMia, uno dei prodotti più attesi nella stagione invernale e che potremmo vedere il 14-15 e 16 gennaio su Rai 1. Durante la presentazione milanese del film era presente la protagonistaneidi Mia, il produttore Luca Barbareschi ecarica di emozione e sofferenza emotiva per l’uscita di questo prodotto televisivo “Beh, è stato un po’ doloroso, mami ha anche scaldato il cuore con la sua anima” così ha dichiarato lainsieme a tanti elogi alla protagonista:E’ stato un colpo al cuore quando ho vistoneidi Mimì. Ha studiato molto, come si muoveva, i suoi scatti, la sua malinconia e il dolore che provava dentro ma che non dimostrava spesso. Lei è stata impressionante come in certe scene mi è sembrata lei e mi è arrivata dritta al cuore. Si è vista ...