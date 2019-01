Io sono Mia | il biopic su MIA MARTINI

Economia in chiara frenata - i numeri della manovra sono già vecchi : I conti verranno aggiornati a metà aprile con il Documento di Economia e finanza, ma fin d’ora si può ipotizzare una possibile, ulteriore revisione al ribasso della stima di crescita del Pil (già tagliata dall’1,5 all’1%) mentre gli obiettivi di deficit e debito rischiano di non essere centrati...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez : "Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l'Honduras" : Jeremias Rodriguez, ospite domani Verissimo, parla della sua caduta in montagna che potrebbe costargli la partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez: "Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l'Honduras" pubblicato su Gossipblog.it 11 gennaio 2019 15:14.

'Io sono Mia' - il film su Mia Martini. Bertè : 'Arriva diretto al cuore' : Anche per Luca Barbareschi 'una delle cose peggiori di questi anni è la maldicenza, cadere in basso è la cosa più facile al mondo e questa donna è stata distrutta dalla maldicenza'. Eppure ha trovato ...

Io sono Mia - parla Adriano Aragozzini : “Nessun garante fu necessario per far partecipare Mia Martini al Festival. Semmai gli artisti la evitavano - alcuni non vollero volare con lei a New York” : Il film Io sono Mia (al cinema dal 14 gennaio e in tv da febbraio) sarà un modo per chiedere scusa a Mia Martini delle ingiustizie subite e per riaccendere i riflettori su una grande artista. Per anni la cantante di Cardano al Campo ha dovuto combattere contro quella voce infamante secondo cui portava iella. La sorella Loredana Bertè ha ricordato così la sua partecipazione al Festival di Sanremo 1989, un episodio chiave all’interno del ...

Io sono Mia : Loredana Bertè commossa per Serena Rossi nei panni di Mia Martini : Pochi giorni all’uscita di Io Sono Mia, uno dei prodotti più attesi nella stagione invernale e che potremmo vedere il 14-15 e 16 gennaio su Rai 1. Durante la presentazione milanese del film era presente la protagonista Serena Rossi nei panni di Mia Martini, il produttore Luca Barbareschi e Loredana Bertè carica di emozione e sofferenza emotiva per l’uscita di questo prodotto televisivo “Beh, è stato un po’ doloroso, ma ...

Al cinema “Io sono Mia” - così il mondo dello spettacolo chiede scusa a Mia Martini : Serena Rossi nei panni della cantautrice scomparsa a 46 anni, al culmine di una esistenza segnata da ostinazione e cicatrici...

“Io sono Mia” - il film su Mia Martini evento al cinema tre giorni : Un'artista dalla voce unica, un'esperienza umana scandita da grandi successi e da un privato denso di emozioni, sempre in bilico tra crisi esistenziali e traguardi professionali. Arriva al cinema come evento solo il 14, il 15 e il 16 gennaio distribuito da Nexo Digital "Io sono Mia", il film prodotto da Eliseo Fiction in collaborazione con Rai Fiction, diretto da Riccardo Donna, il biopic su Mia Martini interpretata da Serena Rossi, a febbraio ...

Io sono Mia - Loredana Bertè entusiasta del film sulla sorella Mia Martini : “Lei ne sarebbe fiera” : “Mimì sarebbe molto fiera di questo film, ne sono convinta. E io ne sono di più”. Loredana Bertè parla come sorella di Mia Martini ed esprime tutta la sua gratitudine nei confronti di chi ha realizzato Io sono Mia, il film che racconta il talento, la sensibilità, l’amore, la fragilità e il dolore di una delle artiste più grandi della storia musicale italiana. Tanto brava quanto bistrattata. Il film, che arriva in 285 sale ...

Io sono Mia - conferenza con Serena Rossi e Loredana Bertè : Questa mattina viene presentato alla stampa il film Io Sono Mia, in uscita il 14 gennaio 2019 (trasmesso su Rai 1 dopo il Festival di Sanremo). Io Sono Mia è la storia di un’artista unica dalla voce inimitabile; la storia di una donna appassionata che ha amato fino in fondo con ogni fibra del suo essere: Mia Martini, ovviamente, qui interpretata da Serena Rossi.Saranno presenti Eleonora Andreatta, direttore Rai Fiction; Luca Barbareschi, ...

Chi sono e cosa fanno le cinque aziende italiane premiate al Ces di Las Vegas : Forse è vero che dal Ces di Las Vegas (consumer elettronics show) oramai non ci si può più attendere il ‘the next big thing”, l’innovazione che stravolge tutto, capace di cambiare per sempre il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, le nostre reti sociali. Ma è anche vero che nella miriade di ‘small things’ (piccole cose) ci sono idee piuttosto interessanti, ...

Banche default : risparmiatori possono recuperare l'intera somma : Sono, poi, note le vicende della Banca delle Marche: la medesima è stata posta dal Ministro dell'economia e delle Finanze, con decreto in data 15 ottobre 2013, in Amministrazione Straordinaria e la ...

Giovanni Malagò : “La parola sport dovrebbe essere inserita nella Costituzione”. Giorgetti : “sono rispettoso dell’autonomia” : Oggi sono stati presentati ufficialmente i Campionati Studenteschi 2019 e all’appuntamento non potevano mancare i rappresentanti delle istituzioni. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, non si è tirato indietro e ha espresso il proprio parere sull’importanza del rapporto tra sport e scuola: “Il Coni nel suo statuto non ha la parola scuola perché forse all’epoca, quando è stato scritto, si pensava in modo diverso ma, e qui ...