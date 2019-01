Inter | il Psg insiste | vuole Nainggolan al posto di Rabiot RUMORS

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : anche Nainggolan nella lista dei papabili del Psg : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Inter - il Psg pensa a Nainggolan per rinforzare il centrocampo (RUMORS) : Radja Nainggolan è stato una delle delusioni di questa prima parte della stagione dell'Inter. Il centrocampista belga è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti della società nerazzurra, che lo ha strappato alla Roma versando nelle casse dei giallorossi 25 milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, valutati complessivamente 15 milioni di euro. Una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni, con un ...

Nainggolan-PSG - l’Inter riflette : dalla Francia arriva la conferma : NAINGGOLAN PSG- Secondo quanto riportato da “Paris United”, il PSG avrebbe incontrato l’entourage di Nainggolan per valutare il potenziale passaggio in Francia dell’attuale centrocampista nerazzurro. Il quotidiano francese si sofferma sul potenziale affare, anche se, lo stesso centrocampista ex Roma, tramite il proprio account instagram ha postato una foto dove lo ritrae in una fase […] L'articolo Nainggolan-PSG, ...

Il Psg ha Interdetto un gruppo di ultras fino al 31 gennaio : Rinforzati i controlli Hanno utilizzato fumogeni durante Psg-Nantes del 22 dicembre. Lo hanno fatto per festeggiare il loro quinto compleanno. Si tratta del Collectif ultras Paris. Hanno sparato oltre cento fumogeni e il club ha deciso di interdire loro il Parco dei Principi fino al 31 gennaio. Non ci saranno contro il Guingamp – né in coppa di Lega né in campionato – contro il Rennes, nei sedicesimi di Coppa di Francia ed ...

Inter - pericolo PSG per Esposito : Totti - le punizioni - Donnarumma e il contratto... : ... è alla Spal, dopo la vittoria dello scudetto Primavera ora tocca a Sebastiano prendersi gli onori della cronaca, e che cronaca. NUMERI DA STAR - Nel corso della passata stagione è arrivata la doppia ...

Inter - Skriniar nel mirino di Manchester United e Psg (RUMORS) : Uno dei giocatori più ambiti all'Interno della rosa dell'Inter è sicuramente Milan Skriniar. Arrivato nell'estate del 2017 per 10 milioni di euro più il cartellino di Caprari, valutato 15 milioni, il centrale slovacco ha stupito tutti per il rendimento offerto lo scorso anno. Quest'anno, poi, c'è stata la prova del nove con l'esordio in Champions League che non ha deluso le aspettative. Skriniar ha dimostrato di non accusare il peso della ...

Inter - il Psg tenta Miranda : Futuro tutto da scrivere per Miranda : nei mesi scorsi il difensore dell' Inter ha firmato il rinnovo fino al 2020, ma diversi club lo tentano. Secondo La Gazzetta dello Sport , in prima fila per l'ex Atletico Madrid ci sono Flamengo e Paris Saint-Germain .

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot Interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Inter - il Psg pensa a Miranda per rinforzare la difesa (RUMORS) : L'Inter ha dato un 'calcio alla crisi' nell'ultimo turno di campionato vincendo lo scontro diretto contro il Napoli grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez al 91° minuto. I nerazzurri sono adesso a quota 36 punti, ovvero a 5 lunghezze dai partenopei secondi e restando con 5 punti di vantaggio sulla Lazio. Un successo di cui, però, si è parlato poco per gli episodi di razzismo e per gli incidenti fuori al Meazza che hanno portato alla ...

Inter - un obiettivo può sfumare : vicino il rinnovo con il PSG : Stando a quanto riferisce l'emittente francese RMC Sport , Alphonse Areola e il Paris Saint-Germain hanno trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2023. Il portiere francese era seguito dall' Inter , a caccia dell'erede di Handanovic .

PSG - Buffon : 'Sono amico di Neymar - è fortissimo. Spiace per Inter e Napoli' : Gianluigi Buffon, portiere del PSG , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Stella Rossa. 'Ho una grande amicizia con Neymar, è in una forma straripante e vuole continuare a stupire. Quando un giocatore così forte ha questa voglia di incidere, ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League calcio in DIRETTA : 0-0 - Napoli spettatore Interessato nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

“500 mila Interruzioni - cadevano come fossero morti” - Klopp attacca i calciatori del PSG : Jurgen Klopp show nel post partita della sconfitta del Liverpool sul campo del PSG, il tecnico ha attaccato arbitro e calciatori parigini Jurgen Klopp ed il suo Liverpool sono usciti sconfitti dal Parco dei Principi. Il PSG ha meritato la vittoria a detta del tecnico tedesco, ma c’è stata qualcosa che non è andata giù a Klopp, il quale nel post partita ha inveito: “Non voglio dire che il Psg non abbia meritato, però… Neymar è ...