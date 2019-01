Innovativo farmaco per la terapia mirata dei tumori sviluppato da ricercatori del

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 11 gennaio 2019) L'Aquila - Un nuovo potenzialeantitumorale è statodalla Mediapharma S.r.l. in collaborazione con l’Università dell’Aquila e l’Università G. D’Annunzio di Chieti. Lo studio, pubblicato su Journal of Controlled Release, descrive l’efficacia terapeutica di un prodotto appartenente alla classe di farmaci a bersaglio molecolare noti in inglese come “Antibody Drug Conjugate (ADC)”. Questi farmaci sono ottenuti legando potenti composti antitumorali ad anticorpi in grado di riconoscere selettivamente le cellule tumorali. Ihannountipo di ADC diretto contro una proteina rilasciata dalle cellule tumorali, la Gal-3BP. Questa proteina, secreta in quantità molto elevate dalle cellule cancerose ma non da quelle normali, si accumula nell’ambiente esterno al tumore favorendone la crescita, inducendo processi di invasione ...