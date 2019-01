Indice della democrazia | la Svizzera perde una posizione

Economist - l’Italia scende di dodici posti nell’Indice della Democrazia. Di Maio : “Preferiscono quando popolo non vota” : Da quando sono al governo Lega e M5s, secondo l’Economist, l’Italia ha perso dodici posti nella classifica globale del “Democracy Index” (Indice della Democrazia): il nostro Paese è infatti sceso dal 21esimo al 33esimo gradino. “Fantastico”, ha replicato Luigi Di Maio su Facebook, “evidentemente hanno un’idea particolare della democrazia, per loro quest’ultima è tale quando il popolo non vota e a ...

Wall Street crolla ai minimi da 20 mesi - è il peggior Natale della storia - Tokyo trascinata giù - l'Indice Nikkei perde il 5% : Tonfo anche per Tokyo col Nikkei a -5% - I timori del rallentamento dell'economia statunitense affossano la Borsa di Tokyo nella prima seduta della settimana dopo la festività. Con un ribasso del 5,...

Usa - Indice attività economica della Fed di Chicago cresce a novembre : Segno positivo per l'economia americana: l'Indice sulla attività economica nazionale calcolato dalla Fed di Chicago ha visto una crescita di 0,22 punti a novembre, dopo una revisione al revisione al ribasso del dato ...

Clima - l’intervento della quIndicenne svedese che spiazza i potenti : “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” : Greta Thunberg è una studentessa e attivista svedese di 15 anni. La giovane è salita sul palco della conferenza mondiale Cop24, organizzata in a Katowice in Polionia. Il suo intervento, un turo richiamo ai rappresentanti dei governi seduti in platea, accusandoli di non fare abbastanza contro il cambiamento Climatico e per salvare il nostro pianeta. La ragazza è stata inserita nella lista dei teenager più influenti del mondo dal Time, proprio ...

Lo sviluppo della tiroide nel nascituro viene influenzato dall’abitudine al fumo e dall’Indice di Massa Corporea della madre : Specialisti britannici hanno valutato l’influenza dell’abitudine al fumo e dell’elevato Indice di Massa Corporea sullo sviluppo della tiroide nel feto. I risultati hanno suggerito che questi fattori abbiano un effetto negativo sulla formazione della ghiandola e ciò predispone a malattie del nascituro. L’abitudine al fumo e l’Indice di Massa Corporea della madre sono stati posti in relazione con un aumentato rischio di malattie, come la Sindrome ...

La prova del cuoco : Anche Arianna Ciampoli e Paolo Belli nella giuria della quIndicesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 17 dicembre parte la quindicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette che spaziano attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in anteprima i nomi dei ...

Fantacalcio : ecco la Flop 11 della quIndicesima giornata : E' stata una giornata 'rossa' . No: questa volta la politica non c'entra! Parliamo di cartellini. Sommando gialli e rossi arriviamo a quota 48. Tra questi però ci sono ben sette espulsioni che stabiliscono un nuovo record per questa stagione di Serie A.

Superscudetto : ecco la Top 11 della quIndicesima giornata : ecco quindi la Top 11 di giornata in base ai voti targati Sky Sport. Il sistema di gioco è un 3-4-3 Portiere Gianluigi Donnarumma: 7 Spiegone Solo due porteri, in questa giornata, hanno portato a ...

Calcio - i migliori italiani della quIndicesima giornata di Serie A. Immobile e Quagliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della quIndicesima giornata : "Caro Babbo Natale , quest'anno potresti regalarmi un po' più di certezze sulla formazione del Napoli? Con Sarri era semplice ma con Ancelotti..." Potrebbe essere la letterina di tanti fantallenatori ...

Giù Wall Street - vola «l'Indice della paura» : Vix ai massimi da febbraio : ... avvenuto su mandato Usa, dell'erede dell'impero tlc cinese Huawei - complici anche le scosse sul petrolio e le ombre sull'economia globale - l'indice Vix è salito oggi anche di oltre il 20% sopra ...

