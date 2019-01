Incendi | nuovo rogo nei boschi del Varesotto

Monte Martica - l'Incendio riparte su un nuovo fronte : chiusa la statale : L'incubo non è finito: brucia ancora il grande incendio al Monte Martica che da giovedì, complici il vento e la siccità, sta devastando i boschi vicino a Varese. Nella giornata di domenica era stata ...

Nuovo Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - danni ma nessun ferito : San Ferdinando , Reggio Calabria, - Un incendio di rifiuti, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato ieri sera nella parte perimetrale della baraccopoli di San Ferdinando, in ...

Calabria - nuovo Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Capodanno amaro per i braccianti della tendopoli di San Ferdinando. A meno di un mese di distanza dal rogo che è costato la vita al diciottenne Suruwa Jaithe , un nuovo incendio ha divorato diverse ...

Calabria - nuovo Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Le fiamme si sarebbero propagate da uno dei bracieri di fortuna. Un mese fa il rogo che costò la vita al 18enne Suruwa Jaithe

Roma - nuovo Incendio : autobus della linea 700 prende fuoco su via Pontina : L'8 dicembre a Roma, intorno alle sette di mattina, su via Pontina, esattamente all'altezza di via Cristoforo Colombo, un autobus del trasporto pubblico Atac (L'Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune) della linea 700, che allaccia la borgata Mostacciano all'Eur è andato improvvisamente a fuoco, occludendo completamente il mezzo, in soli sei minuti. Fortunatamente, l'autista si trovava da solo nel bus, forse perché era ancora ...

Incendi in California : nuovo tragico bilancio - 80 morti e 1276 dispersi : Si aggrava ancora il bilancio delle vittime provocate dagli Incendi in California: sono al momento 80 i morti e 1.276 i dispersi, secondo il Dipartimento Forestale e di Protezione Incendi della California. Le condizioni meteo sono peggiorate nelle ultime ore e preoccupano soprattutto i forti venti. Si spera nella pioggia prevista per mercoledì anche in zone particolarmente aride dove non piove da mesi. Il “Camp Fire“, che ha ...

Incendi California - situazione drammatica : i residenti combattono le fiamme accanto ai vigili del fuoco ma per domani è atteso un nuovo aumento dei venti [VIDEO] : Un insegnante della California settentrionale ha raccontato che eroici conducenti di bus sono arrivati alle scuole per aiutare ad evacuare gli studenti minacciati dal rapidissimo e letale Camp Fire. Almeno 6 gli autobus arrivati in soccorso. Anche gli stessi insegnanti e lo staff delle scuole hanno raggruppato i bambini nelle loro auto dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione, guidando tra uno spesso strato di fumo e detriti infuocati per ...