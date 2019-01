In Serbia stato emergenza per neve

In Francia comincia a scarseggiare la benzinaBlocchi al confine spagnolo : camion in coda | Macron annulla la visita di stato in Serbia : Aumentano i disagi in Francia per la protesta dei gilet gialli. I blocchi, per la terza settimana di fila, di vari depositi di carburante, dalla Normandia al Mediterraneo, hanno causato le prime carenze di benzina. Anche molte scuole occupate per solidarietà. E al confine con la Spagna è caos.