Il simbolo del Pd potrebbe sparire dalle schede per le Europee

Martina in scia a Calenda e Zingaretti : "Ok alla lista unica per le Europee ma non rinuncio al simbolo del Pd" : Sì a "una lista aperta che si rivolga ai tanti democratici e riformisti" alle Europee. Lo dice Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd che aggiunge: "So che Carlo Calenda insieme a tanti altri sta lavorando a un Manifesto di progetto e guardo con molto interesse a questo sforzo"."Io mi candido alla guida del Pd - afferma Martina - perché penso che non ci possa essere alternativa a Lega e Cinque Stelle senza questa ...

Zingaretti : "Il simbolo del Pd alle europee non è un dogma" : "Non è un dogma, ma questo poi lo decideremo. Dobbiamo ripartire dal Pd come promotore di una lista ampia, con il protagonismo degli intellettuali del mondo della ricerca e della scuola, del mondo del lavoro, dei giovani e dell'associazionismo". In una lunga intervista al Messaggero il governatore del Lazio nonché candidato alla guida dei dem, Nicola Zingaretti, delinea quindi una lista aperta alle europee e anche l'ipotesi di ...

Chi era Fernando Aiuti - immunologo simbolo della lotta all'Aids - : Il medico e professore è morto a Roma a 83 anni . Resta celebre lo scatto in cui bacia sulla bocca una paziente sieropositiva. Ha dedicato la sua carriera alla ricerca sul virus Hiv, ai pazienti e ...

Da simbolo negativo a capitale della cultura : il nuovo destino di Matera : Giovedì 10 gennaio, Sky Arte celebra l'apertura dell'anno che vede Matera capitale europea della cultura con il primo dei due speciali dedicati alla preparazione e allo svolgimento di questo evento ...

Morto Fernando Aiuti. Il suo bacio foto simbolo per l’Italia che aveva paura dell’Aids : Addio all’immunologo Fernando Aiuti, pioniere della lotta all’Aids. Fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids), era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: è Morto a 83 anni. Aiuti, deceduto nella tarda mattinata di oggi, 9 gennaio, avrebbe perso la vita “per le complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza”, spiega in ...

Chiede al parrucchiere di tagliargli i capelli come il modello nel video - lui gli rasa anche il simbolo “play” : In Cina un uomo è andato dal parrucchiere per tagliarsi i capelli e, dal momento che voleva un taglio particolare, gli ha mostrato dal suo smartphone un video del modello a cui voleva assomigliare. Fin qui tutto normale, se non fosse che la foto che l’uomo ha lasciato ben in vista al barbiere il suo smartphone con il video in pausa, in cui era rimasto in sovraimpressione il simbolo “play”. “Fidati di me, te lo faccio ...

Morte Emily - il responsabile della pista : “Il simbolo del divieto c’è. Non ci sentiamo colpevoli” : Parla Siegfried Wolfsgruber, il presidente della società Funivie Corno del Renon indagato per omicidio colposo, come la mamma della bimba morta venerdì in Trentino. "I cartelli presenti sono sufficienti. Se c’è un cartello solo in tedesco, c’è però anche il simbolo con l’indicazione del divieto" dice.Continua a leggere

Napolimania : Lozano è il simbolo dello step sul mercato. Ora - si punta al top : Il più delle volte, credo, che un giornalista che vuol fare l'economista ci capisce poco di economia e fa capire anche meno a chi dovesse avere la sfortuna di seguirlo. Questo è il motivo per cui non ...

La stella cometa è da sempre simbolo dell’Epifania : ma fu Giotto a dipingerla per la prima volta : Siamo abituati ad associare la venuta dei re Magi con l’apparizione in cielo della stella cometa: ma in realtà nei Vangeli non se ne parla affatto. Fino al XIV secolo l’annuncio della nascita di Gesù era stato fatto da una semplice stella fissa nel cielo: fu Giotto ad inserire nell'Adorazione, per la prima volta, una stella cometa. E, secondo alcuni, per un motivo molto particolare.Continua a leggere

I gilet gialli sbarcano in Italia : depositato il simbolo del partito : I gilet gialli sbarcano in Italia. No, non nelle piazze, a bloccare il traffico, lanciare fumogeni e spaccare vetrine. Almeno per ora. Lo scorso 10 dicembre, proprio mentre Oltralpe divampava la protesta contro Emmanuel Macron, un ex militante sardo del Movimento 5 Stelle, Salvatore Bussu, depositav

Francia squadra dell'anno Gazzetta : un simbolo di inclusione : La Spagna del tiki-taka si laureò campione del Mondo nel 2010 con appena otto gol'. Kylian Mbappé premiato come miglior giovane del Mondiale. Getty mbappe' Certo, è più facile godersi una coppa di ...

Posta il simbolo del Msi e Facebook banna la nipote del Duce : Ma cosa sarebbe successo se, invece del simbolo del Movimento Sociale, la Mussolini avesse diffuso quello del Partito Comunista? Per scoprirlo e smascherare la politica dei 'due pesi e due misure' di ...