Il Segreto | Elsa è sempre più grave | anticipazioni trame dal 13 al 18 gennaio

Spoiler Il Segreto : Elsa interrompe lo scambio delle fedi tra Isaac e Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a marzo, si soffermano su Elsa Laguna, interpretata dall'attrice Alejandra Meco. La ragazza, infatti, deciderà di sabotare le nozze di Isaac per dimostrare la malafede di Antolina. Anticipazioni, Il Segreto: Elsa scopre le bugie di Antolina Elsa Laguna diventerà l'eroina ...

Il Segreto Anticipazioni 10 gennaio 2019 : Elsa riappare il giorno del suo funerale : La Laguna, fuggita dalla torre e ormai priva di forze, arriva sulle sponde del fiume dove si stanno celebrando le sue esequie simboliche.

Il Segreto - spoiler del 10 e 11 gennaio : Elsa è viva - Julieta non annulla le nozze : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto, relative alle puntate che andranno in onda il 10 e 11 gennaio a partire dalle 16,20 su canale 5: scopriremo tutte le novità su Puente Viejo e le vicende dei suoi abitanti. Nei nuovi episodi, vedremo che Carmelo verrà a conoscenza del fatto che la moglie gli ha mentito e che continua a ricevere minacce anonime, mentre un grande colpo di scena scuoterà ancora una volta la vita di ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 14-20 gennaio 2019 : Elsa Scopre che Antolina è Incinta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 14 gennaio 2019 a domenica 20 gennaio 2019: Francisca in grave pericolo! Antolina incinta di Isaac! Anticipazioni Il Segreto: devastato dai sensi di colpa, Isaac vuole rivelare ad Elsa di essere il padre del bambino che Antolina porta in grembo! Raimundo Scopre che Francisca sta correndo un grave rischio! Nel frattempo, Carmelo assume tre guardie del corpo per Adela! Una gravidanza inattesa, ...

Il Segreto - trama 8 gennaio : Elsa arriva a Puente Viejo - Carmelo preoccupato per Adela : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che martedì 8 gennaio 2019 vedrà il consueto doppio appuntamento. Oltre all'episodio in onda nel pomeriggio di Canale 5, varrà messa in onda una puntata serale in prima serata su Rete 4, nella quale vedremo cosa accadrà a Puente Viejo dopo l'inaspettato arrivo di Elsa, ritrovata priva di sensi da Isaac e Matias sulle sponde del fiume, mentre vedremo che Carmelo non riesce a nascondere ...

Il Segreto anticipazioni 7-11 gennaio : Julieta scopre la bugia di Prudencio - Elsa è viva : Il Segreto, le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio su Canale 5 ci portano imperdibili news sugli abitanti di Puente Viejo. Elsa è viva e farà la sua ricomparsa proprio durante il funerale simbolico organizzato da Antolina. Le sua condizioni sono gravi e il dottor Zabaleta non sarà molto ottimista. Intanto Adela è sempre più sotto pressione per i biglietti minacciosi del misterioso stalker, mentre Julieta si ...

