Il Risveglio Gelido dell’11 Gennaio 1985

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Era il 4, una massiccia ondata di gelo proveniente dall’artico russo, più precisamente dal mare di Kara, raggiunse il mar Mediterraneo, avanzando con estrema velocità.pressione al suolo il 2L’ondata di gelo, in un primo momento, provocò estese nevicate sui settori di: Toscana, Umbria, Marche, Lazio (Roma compresa), Campania e anche, in misura minore, in Pianura Padana (sebbene non si trattasse di fenomeni eccezionali per il clima dell’Italia Settentrionale).A causa dell’inversione termica e dell’effetto albedo, le temperature minime in Toscana ed Emilia-Romagna scesero anche al di sotto di -20 °C.le minime dell’11Una Depressione tra il 13 e il 17Successivamente, tra il 13 ed il 17 ...