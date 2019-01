Il primo ministro australiano inciampa su Photoshop

L’ex primo ministro del Pakistan - Nawaz Sharif - è stato condannato a 7 anni di carcere : Nawaz Sharif, ex-primo ministro del Pakistan, è stato condannato a 7 anni di prigione dal tribunale anticorruzione di Islamabad, la capitale Pakistana. Secondo il tribunale, Sharif non è stato in grado di giustificare la provenienza dei soldi usati per costruire

Ranil Wickremesinghe è di nuovo il primo ministro dello Sri Lanka - due mesi dopo essere stato rimosso dal presidente : Ranil Wickremesinghe, primo ministro dello Sri Lanka dal 2015 a due mesi fa, è tornato a essere il capo di governo del paese. Alla fine di ottobre era stato rimosso e sostituito con l’ex primo ministro Mahinda Rajapaksa dal presidente Maithripala

Lo Sri Lanka cambia di nuovo primo ministro : Ranil Wickremesinghe dovrebbe tornare a capo del governo settimane dopo essere stato destituito dal presidente, e la crisi politica in corso potrebbe rientrare

Brexit - annunciato voto di sfiducia per Theresa May : primo ministro in bilico : Il primi ministro britannico Theresa May affronterà questa sera un voto di sfiducia. Il voto arriva dopo che 48 deputati conservatori hanno inviato lettere di sfiducia alla signora May a un comitato ...

L’alleanza che appoggiava il primo ministro Nikol Pashinyan ha stravinto le elezioni in Armenia : L’alleanza centrista del primo ministro armeno uscente, Nikol Pashinyan, ha stravinto le elezioni anticipate che si sono tenute domenica in Armenia, ottenendo più del 70 per cento dei voti. Pashinyan, che prima di fare il politico era un giornalista, è riuscito

Sanità - Ministro Grillo : “Con il nuovo Piano nazionale delle liste d’attesa riportiamo la salute dei cittadini al primo posto” : “Ho trasmesso alle Regioni il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di Attesa per riportare la salute dei cittadini nelle priorità dell’azione politica“: lo ha dichiarato Giulia Grillo, Ministro della salute. “Il Piano mancava da quasi 10 anni e conteneva generiche azioni di governo. Ora mettiamo regole certe e stanziamo fondi per dire basta alle attese infinite per una visita medica o un esame diagnostico! Presto, insieme ...

Il primo ministro francese Edouarde Philippe ha annunciato la sospensione dell’aumento delle accise sui carburanti : Il primo ministro francese Edouarde Philippe ha annunciato la sospensione dell’aumento delle accise sui carburanti previsto dal prossimo primo gennaio, per placare le proteste dei “gilet gialli”. Nel frattempo, l’incontro programmato alla residenza ufficiale del primo ministro con i rappresentanti del

Gilet Gialli a Parigi/ Ultime notizie - scontri - arresti e tafferugli : la condanna del primo ministro Philippe - IlSussidiario.net : Parigi, nuova protesta dei Gilet Gialli. Ultime notizie, scontri sugli Champs-Elysees e lancio di fumogeni: 115 fermati dalle forze dell'ordine.

Una whistleblower ha detto ad Euractiv che il vice-primo ministro Bulgaro ha venduto per anni passaporti bulgari agli stranieri : Il vice primo ministro della bulgaria Krassimir Karakachanov, l’ex ministra della Giustizia (ora agli Esteri) Ekaterina Zaharieva e il deputato del partito di centro destra Gerb Andrey Kovatchev sono stati accusati di aver preso parte a una truffa ai danni dello Stato

Palazzo Chigi - Conte accoglie il primo ministro della Repubblica Slovacca : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il caso dell’ex primo ministro macedone scappato in Ungheria : Nikola Gruevski è fuggito da una condanna per corruzione attraversando diversi stati: non si sa quali e non si sa come, ma ora Orbán potrebbe avere un problema

Il figlio del primo ministro ceco ha accusato suo padre di averlo fatto rapire : È l'ultimo sviluppo di uno scandalo di fondi indebiti che ora rischia di far cadere il governo, anche se Andrej Babiš nega tutto

L’ex primo ministro macedone Nikola Gruevski ha chiesto asilo politico all’Ungheria : L’ex primo ministro macedone Nikola Gruevski ha scritto su Facebook di trovarsi a Budapest, in Ungheria, dove ha chiesto asilo politico. L’annuncio è arrivato dopo che ieri, lunedì 12 novembre, un tribunale macedone aveva emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti

Prescrizione - il ministro Bonafede : 'Raggiunto l'accordo - verrà introdotta dopo il primo grado' : La maggioranza ha trovato un accordo sulla Prescrizione . Lo ha riferito il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede , al termine del vertice con il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di ...