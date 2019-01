Il Manchester City porta la tecnologia SAP dentro la partita

Manchester City - Sterling scrive una lettera a tifoso vittima di razzismo : 'Sii orgoglioso di ciò che sei' : Un mese fa lo spiacevole protagonista era stato lui: rimessa laterale nei pressi della bandierina e alle sue spalle qualche 'tifoso' ripreso dalle telecamere a insultarlo con epiteti a sfondo razziale.

Manchester City - Sterling scrive a un tifoso vittima di razzismo : Raheem Sterling ha un cuore d'oro. Il 24enne fantasista del Manchester City ha voluto scrivere una lettera ad un suo giovane fan vittima di abusi razziali . Il calciatore, informato dell'accaduto ...

Carabao Cup - Manchester City-Burton 9-0 : poker di Gabriel Jesus - a segno anche De Bruyne : Manchester City-Burton ALBION 9-0 5' De Bruyne, 30' Gabriel Jesus, 34' Gabriel Jesus, 37' Zinchenko, 57' Gabriel Jesus, 62' Foden, 65' Gabriel Jesus, 70' Walker, 83' Mahrez Manchester City , 4-3-3, : ...

Coppa di Lega inglese - il Manchester City senza pietà : dominio e 9-0 - finisce la favola Burton [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Inghilterra - la cenerentola Burton Albion nella tana del Manchester City : Manchester City Burton – Davide contro Golia va in scena stasera all’Etihad Stadium di Manchester: nella semifinale d’andata della 58° edizione della Coppa di Lega la ‘cenerentola’ Burton Albion, che milita in Football League One, la terza divisione del calcio inglese, affronterà i campioni d’Inghilterra del Manchester City nella gara d’andata (la partita di ritorno […] L'articolo Inghilterra, la ...

Carabao Cup - dove vedere Manchester City-Burton Albion in TV e in streaming : Si gioca questa sera la seconda semifinale di andata di Carabao Cup tra Manchester City e Burton Albion: chi passa il turno affronta una tra Chelsea e Tottenham L'articolo Carabao Cup, dove vedere Manchester City-Burton Albion in TV e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diretta Manchester City-Burton Albion dalle 20.45 : probabili formazioni e come vederla in diretta tv : Manchester - Il Manchester City affronta il Burton nella semifinale di andata della Carabao Cup, stasera alle 20.45 all'Etihad Stadium. Una sfida che si prospetta impari e nettamente appannaggio dei ...

Manchester City-Burton Albion su DAZN : come fare per vedere la gara gratis : La seconda semifinale di Carabao Cup ha il sapore di "Davide Contro Golia": il Manchester City sfida il Burton Albion L'articolo Manchester City-Burton Albion su DAZN: come fare per vedere la gara gratis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Manchester City - cessioni record sui giovani : 150 milioni da giocatori - quasi - mai utilizzati. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato l'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna TUTTE LE TRATTATIVE DI GIORNATA IL TABELLONE DEL Calciomercato

Calciomercato - quando il Manchester City stava per comprare Messi per errore : Un errore di "traduzione", una semplice incomprensione e… il Manchester City rischiava di comprare Messi. Messi, quello con la i finale, e non "messy", che in inglese significa "confuso", "...

Risultati FA Cup - dominio del Manchester City : ok il Watford : Risultati FA Cup – Si sono giocate altre importanti partite valide per la FA Cup, la competizione entra sempre più nel vivo. Tutto facile per il Manchester City, continua l’ottimo momento della squadra di Guardiola, 7-0 contro il Rotherham, risultato che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, in rete tra gli altri anche Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez, Otamendi e Sane. Clamorosa eliminazione del Fulham, fa ...

Inter - se parte Miranda c'è già il sostituto : Mangala dal Manchester City : L' Inter sta già lavorando per pianificare il futuro e ha già, quasi, messo a segno un grande colpo di mercato con l'ingaggio a parametro zero del forte centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid Diego ...

Manchester City - Liam Gallagher sfotte Klopp : 'Se quello è calcio heavy metal...' : Un affondo che, inevitabilmente, ha scatenato polemiche sui social dividendo le due fazioni di fan interessate: da una parte il sostegno del popolo dei Citizens , dall'altra l'ira del mondo Reds . E ...

Pronostico Manchester City vs Rotherham - FA Cup 6-1-2019 e Analisi : Manchester City-Rotherham, domenica 6 gennaio. La vittoria contro il Liverpool ha ridato grandi speranze di vittoria del titolo per il Manchester City, ora a 4 punti di distanza dai Reds. La squadra di Pep Guardiola potrebbe rendere ulteriormente positiva la sua stagione concentrandosi sulla FA Cup, uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Aspettando gli ottavi di Champions League, di Carabao Cup (semifinale con il Burton Albion) e i prossimi ...