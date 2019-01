Consiglio Stato boccia trasferimento Turismo a ministero Agricoltura : Il Consiglio di Stato esprime perplessità sul trasferimento delle competenze del Turismo al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in base allo schema di decreto del Presidente ...

Turismo : Consiglio Stato boccia trasferimento a ministero dell' Agricoltura : Il Consiglio di Stato boccia sostanzialmente la decisione del Governo di trasferire le deleghe in materia di Turismo al ministero dell'Agricoltura, con un parere in cui si esprime un giudizio che 'non ...

Turismo : Consiglio Stato boccia trasferimento a ministero dell' Agricoltura : Il Consiglio di Stato boccia sostanzialmente la decisione del Governo di trasferire le deleghe in materia di Turismo al ministero dell'Agricoltura, con un parere in cui si esprime un giudizio che "non può non essere perplesso". I giudici di Palazzo Spada, nell'analizzare il decreto che spostava le competenze dal ministero dei Beni Culturali a quello delle Politiche Agricole, sottolineano che "il Turismo non ...

Il Consiglio di Stato boccia il trasferimento del “Turismo” dal Mibact al ministero dell’Agricoltura : «Non può non essere perplesso» il parere del Consiglio di Stato sul decreto che ha trasferito dal Mibact al ministero dell’Agricoltura le competenze sul settore del turismo. Il testo - scrive il parere di Palazzo Spada - sembra «una mera sommatoria di competenze spostate tra direzioni generali quasi con la tecnica del copia incolla”», priva di una ...

Ministeri - il Consiglio di Stato boccia il trasferimento del Turismo all'Agricoltura : Il parere dei giudici amministrativi rileva inoltre che "la commistione in un unico dipartimento di funzioni proprie della materia Turismo e funzioni proprie di politica agricola, alimentare e ...

Nomina di Rubbo a Direttore Usl - la Regione vince in secondo grado Aosta -Il Consiglio di Stato rovescia la sentenza del Tar che - nel ... : Sulla Nomina di Igor Rubbo a Direttore generale dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, il Consiglio di Stato rovescia la sentenza del Tar. I giudici amministrativi di secondo grado, accogliendo il ...

Csm - il Consiglio di Stato boccia tre nomine di magistrati : anche quella del vice di Cafiero De Raho : Una nuova bocciatura, anzi tre. Sono quelle arrivate sui tavoli del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio di Stato nei primi giorni del nuovo anno con tre sentenze ha annullato altrettante nomine di magistrati a incarichi di vertice. Ed è tornato a esprimere critiche nei confronti di Palazzo dei marescialli, che già qualche mese fa aveva accusato di un comportamento “sleale” perchè volto a aggirare gli stessi rilievi ...

Lecce - sindaco Carlo Salvemini si dimette : era “anatra zoppa” dopo una sentenza del Consiglio di Stato : Un anno e mezzo dopo l’elezione è finita l’avventura di Carlo Salvemini alla guida dell’amministrazione comunale di Lecce. Il sindaco del capoluogo salentino, eletto nel giugno 2017, ha presentato le proprie dimissioni dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2019 con 15 voti favorevoli e 16 astenuti. Negli stessi minuti, i consiglieri di opposizione avevano ratificato le dimissioni di fronte a un notaio, sterilizzando ...

CEVA/ Tutto quello che è stato discusso e approvato nel Consiglio comunale di fine anno : SERGIO RIZZO - Si è concluso nel breve spazio di mezz'ora l'ultimo Consiglio comunale a CEVA, in provincia di Cuneo. Dichiarato valido con la partecipazione di tutti gli aventi diritto, tra i punti da ...

Terremoto Etna - il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per nove comuni : Come attesto, il consiglio dei ministri ha dato l’ok alla dichiarazione dello stato di emergenza di 12 mesi dopo il Terremoto che ha colpito l’Etna. Il provvedimento riguarda in particolare il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Il Cdm ha deciso anche che per l’avvio delle prime attività di soccorso e ...

Etna - il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza : Roma, 28 dic., askanews, - Il Consiglio dei ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, ha deliberato 'la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza dell'evento sismico che ...

Etna - il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza : Roma, 28 dic., askanews, - Il Consiglio dei ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, ha deliberato "la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza dell'evento sismico che ...

Il CEO di Iliad critica il Consiglio di Stato : a pagare sono sempre i più deboli : Non si è fatta attendere molto la dura presa di posizione del CEO di Iliad Italia nei confronti della pronuncia del Consiglio di Stato sulla pratica della "fatturazione a 28 giorni" L'articolo Il CEO di Iliad critica il Consiglio di Stato: a pagare sono sempre i più deboli proviene da TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni : il Consiglio di Stato blocca i rimborsi ai clienti : La battaglia legale per ottenere i rimborsi delle Bollette telefoniche a 28 giorni si arricchisce di un ulteriore colpo di scena. Ribaltando completamente la sentenza del Tar del Lazio, favorevole ai consumatori, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi cautelari presentati dalle maggiori compagnie telefoniche italiane, cioè Tim, Vodafone, Wind-Tre e Fastweb, e ha bloccato l'erogazione di rimborsi ai clienti per 2 miliardi di euro. La ...