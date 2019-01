I terrapiattisti vanno in crociera! Gireranno ‘sui bordi’ del mondo che è piatto ma

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Non potevamo iniziare l’anno nuovo senza aggiornarvi sulle ultime trovate dei, ovvero i fantasiosi teorici della Terra Piatta di cui vi avevamo parlato qualche mese fa (leggi qui: “La terra è piatta, i dinosauri non sono mai esistiti e prima di noi c’erano i Giganti”: le esilaranti teorie dei). La novità di oggi arriva direttamente dagli Usa. E già, perché ihanno adepti e organizzazioni in tutto il. I teorici della Terra Piatta statunitensi si stanno preparando a quello che hanno definito il ‘viaggio del secolo‘: nel 2020 salperanno per una crociera intorno al, organizzata dalla Flat Earth International Conference. Ciò che non è ancora ben chiaro è come faranno a navigare senza l’ausilio di ciò che loro stessi hanno definito degli strumenti inutili, ovvero i satelliti e le carte di navigazione attuali, ...