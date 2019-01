I familiari dopo l' assoluzione di Castellucci | venduti | vergogna | non è giustizia

“L’albero di Natale non si fa così”. Dopo tanti anni di dubbi amletici e discussioni familiari - è l’esperto designer a “illuminarci” sul giusto modo di addobbarlo. E se vi dicessimo che abbiamo sempre sbagliato a mettere lucine e palle? Preparatevi a restarci non male - malissimo! : Amanti del Natale unitevi ed ascoltate: Nuntio vobis, gaudium magnum, habemus (finalmente) la formula perfetta per decorare l’albero di Natale. Ad illuminarci è l’interior designer Francesco Bilotti che, tramite un video caricato sulla sua pagina Instagram, mostra come dovrebbe essere fatto. L’interior designer ha poi spiegato ad HouseBeautiful.com che “lo si è sempre fatto nel modo sbagliato. La maggior parte delle ...