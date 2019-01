Grillo risponde ai social che lo accusano di tradimento | Pensare che io sia No-Vax

tgcom24.mediaset

: La scossa pro vax di Grillo fa tremare gli M5s - ADRIANOBENELLI : La scossa pro vax di Grillo fa tremare gli M5s - eadaimon : RT @fazzogb: Beppe #Grillo risponde ai #NoVax : “Trovare stupefacente che io abbia sottoscritto questo patto richiede una mentalità pari a… - villinogiovanni : L'adesione di @beppe_grillo al manifesto di @RobertoBurioni è normale e scontato quanto un @ClaudioBaglioni che ris… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Dal virologo un appello a tutte le forze politiche per fermare la cosiddetta "pseudo-scienza": a firmarlo molti personaggi politici, compreso Beppe. I no vax non gradiscono e luiche il testo gli è stato sottoposto non da Burioni ma dall'immunologo Guido Silvestri.