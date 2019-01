Greta Menchi | la youtuber rifatta è irriconoscibile | le foto prima e dopo

caffeinamagazine

(Di venerdì 11 gennaio 2019)è una dellepiù famose in Italia.è molto giovane ma ha già vissuto tantissime esperienze, partendo dal web per arrivare a cinema, musica e televisione. Giovani e giovanissimi la vedono come proprio idolo e la sua popolarità continua ad aumentare nel tempo.comincia a postare video su Facebook nel 2013. In quell’annocomincia a postare diversi video sui social, partendo proprio da Facebook: in questi videoparla dei problemi comuni della sua età, mettendoci dentro molta ironia. Sempre nello stesso annoapre un proprio canale You Tube da nome Myblog, diventato poi, che, con il passare del tempo, raccoglie sempre più visualizzazioni, consensi e condivisioni.La, tramite delle domande rivoltele dalle sua fan, raccoglie delle confidenze, espone il proprio pensiero su diversi argomenti (rapportarsi con ...