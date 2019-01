: Breaking News #Governatore Texas:muro lo facciamo noi - Cyber_Feed : Breaking News #Governatore Texas:muro lo facciamo noi - NotizieIN : Governatore Texas:muro lo facciamo noi - TelevideoRai101 : Governatore Texas:muro lo facciamo noi -

"Ilal confine col Messico possiamo costruirlo noi se il governo Federale ci rimborsa": è l'offerta fatta dal vicedelDan Patrick a Trump durante la sua visita al confine col Messico, dove ha incontrato la polizia di frontiera,partecipato ad una tavola rotonda sulla sicurezza,ispezioto il valico ma non le strutture che accolgono gli immigrati. "Non è la peggior idea che abbia sentito",ha risposto il presidente, con un berretto in testa recante lo slogan elettorale "Make America great again"(Di venerdì 11 gennaio 2019)