Gotham | anticipazioni su Selina | è iniziata la trasformazione in Catwoman

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Abbiamo conosciutoKyle cinque anni fa, mentre assisteva all'omicidio dei coniugi Wayne, nel primo episodio di. Con il tempo, il suo personaggio è cambiato e il suo rapporto con Bruce si è evoluto di stagione in stagione. I fan sanno, però, cheè destinata a diventare la famosa, perciò si aspettano che prima o poi laavvenga. Le ultime due stagioni hanno preparato il terreno per questo passaggio, anche se la giovanissima età, come anche quella di Bruce, non hanno di certo aiutato. Nell'ultimo episodio andato in onda poche ore fa, è avvenuto qualcosa che ha avvicinato la ragazza a quello che diventerà un personaggio iconico per gli appassionati di Batman. Proprio Bruce ha contribuito, inconsapevolmente, a creare la 'nuova'. La giovane non aveva speranza di riprendere a camminare ma il ragazzo si è procurato un seme 'magico' per guarirla ...