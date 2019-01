Google Play Libri passa al nuovo Material Theme

L'Epic Games Store in arrivo su Android sarà un'alternativa a Google Play? : Proseguono i lavori in casa Epic Games per il lancio del proprio Store proprietario. Dopo l'approdo su PC e Mac lo scorso anno, si sta preparando il terreno per un debutto in grande stile nel mercato mobile. O perlomeno su Android.Come riporta Gamesindustry, lo scorso anno Tim Sweeney, fondatore della compagnia e nuovo arrivato nel club dei paperoni mondiali, aveva dichiarato a GameInformer: "L'Epic Games Store arriverà su Android nel 2019. Ci ...

Super Gummy Invaders : finalmente disponibile su Google Play store : In Super Gummy Invaders, il tuo compito è salvare l’intero universo un turno alla volta! Semplice vero? Con controlli intuitivi, meccaniche di gioco immediate e uno stile grafico accattivante il gioco si pone come alternativa ai classici Hyper-casual games come Ballz e Bricks and Balls. Alcune varianti arricchiscono il lineare gameplay del genere, dando la possibilità di guadagnare attacchi speciali da usare al momento giusto per competere al ...

Google porterà Google Assistant ovunque nelle case con piccoli display e-ink : Google ha grandi progetti per Google Assistant e tra di essi rientra anche fare crescere il suo ecosistema. Scopriamo insieme come pensa di fare L'articolo Google porterà Google Assistant ovunque nelle case con piccoli display e-ink proviene da TuttoAndroid.

Smart TV Samsung 2018 e 2019 con app iTunes e supporto AirPlay 2 - ma arriverà anche Google Assistant - : ...ai proprietari di TV Samsung e ai clienti Apple tramite iTunes e AirPlay è l'ideale per tutti." "Non vediamo l'ora di portare l'esperienza di iTunes e AirPlay 2 anche a più clienti in tutto il mondo ...

KitchenAid lancia uno Smart Display a prova di schizzi con uno schermo da 10 pollici e Google Assistant : Per gli appassionati di cucina arriva un nuovo Smart Dispay firmato KitchenAid. Si tratta di un dispositivo Android Things con a bordo Google Assistant e uno schermo da 10 pollici a prova di schizzi (IPX5). L'articolo KitchenAid lancia uno Smart Display a prova di schizzi con uno schermo da 10 pollici e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre propone sconti fino al 70% sul Google Play Store : Wind Tre lancia una nuova promozione per i suoi clienti, che prevede sconti fino al 70% sui giochi da scaricare dal Google Play Store e sui contenuti aggiuntivi all'interno delle app. L'articolo Wind Tre propone sconti fino al 70% sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Volete provare il nuovo Google Play Store? Ecco il link per il download della v12.9.12 : Le novità grafiche e le funzionalità del Google Play Store aggiornate disponibili al download nella versione 12.9.12. provare lo store di Big G coi suoi colori più scuri, novità grafiche e funzionalità nuove è possibile installando manualmente il file relativo qualora il tutto non vi sia ancora arrivato lato server. L'articolo Volete provare il nuovo Google Play Store? Ecco il link per il download della v12.9.12 proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store - la privacy dei bambini è a rischio? : immagine: pixabay Google finisce, ancora una volta, sotto la lente d’ingrandimento del Congresso degli Stati Uniti dopo che diversi gruppi di consumatori hanno chiesto di indagare se Play Store stia attualmente distribuendo app mobili che mettano a rischio le informazioni personali dei bambini. La denuncia arriva sulle scrivanie della Federal Trade Commission da parte di una ventina di gruppi di consumatori e sanità pubblica. Questo documento di ...

Google Play Store si fa bello : ecco le novità introdotte dall’ultimo aggiornamento : Google, oramai da qualche tempo, sta portando avanti una riprogettazione grafica del Play Store. Lo sfondo di alcune pagine è ora costituito da […] L'articolo Google Play Store si fa bello: ecco le novità introdotte dall’ultimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Google elimina valutazioni e recensioni dal Play Store per spam : Google ha annunciato di intervenire sulle recensioni presenti sul Play Store per eliminare commenti spam o che violano le norme sui commenti della società di Mountain View. Secondo Big G, alcuni sviluppatori di app acquistano [...] L'articolo Google elimina valutazioni e recensioni dal Play Store per spam è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come installare Google Play Store sulla versione cinese di Honor Magic 2 : Honor Magic 2 è uno smartphone dalle caratteristiche interessanti, tuttavia è disponibile per l'acquisto solo nella Cina continentale, quindi è personalizzato per il mercato cinese e non viene fornito con Google Play né app Come Gmail, Chrome e Google Maps preinstallate. Installarle è un'operazione semplice che non richiede azioni che possano potenzialmente invalidare la garanzia o compromettere il funzionamento del dispositivo. L'articolo Come ...

Ecco come Google combatte le recensioni false sul Play Store : Google con un post sul blog ufficiale ha voluto dare agli sviluppatori alcuni consigli su come comportarsi per impedire che le valutazioni sul Play Store vengano manipolate L'articolo Ecco come Google combatte le recensioni false sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro : anche Honor Play, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono un porting di Google Fotocamera con la funzione Night Sight, realizzato da ArnovaG82. L'articolo Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Google Playground disponibile per tutti gli smartphone compatibili con ARCore grazie a XDA : grazie ad uno sviluppatore di XDA è ora possibile installare Google Playground su tutti gli smartphone compatibili con ARCore. L'articolo Google Playground disponibile per tutti gli smartphone compatibili con ARCore grazie a XDA proviene da TuttoAndroid.