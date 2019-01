Gilet gialli | Di Maio | “Il governo Macron li sta finanziando politicamente con tutte le

Di Maio scaricato da Gilet gialli - che paragonano Salvini a Mussolini : Con un messaggio postato su Facebook, qualche giorno fa il vicepremier Luigi Di Maio ha avanzato la sua proposta di matrimonio al movimento francese dei gilet gialli. “Non mollate”, titolava il post, creando un parallelo tra le modalità con cui dieci anni fa è nato il Movimento Cinque Stelle e quelle con cui si sta affermando in questi mesi la rivolta francese – entrambe le parti mosse da motivazioni analoghe: rispondere a una politica ...

Richemont : vendite trimestrali impattate da protesta Gilet gialli in Francia : Il colosso del lusso svizzero Richemont ha visto una crescita delle vendite più lenta nell'ultima parte del 2018, per effetto dei Gilet Gialli in Francia. Nel periodo ottobre-dicembre il gruppo, che ...

"I grillini sottovalutano il nazionalismo dei Gilet gialli. Ai francesi l'Italia non è simpatica" : “Mi sembra naturale che i 5 stelle cerchino di accreditare una fratellanza con i gilet gialli. Può restituire loro un po’ della freschezza perduta: in pochi mesi di governo hanno dilapidato buona parte della loro carica di protesta”. In un’intervista a Il Fatto quotidiano in edicola, il sociologo Marco Revelli, esperto di populismi, spiega punti di affinità e di divergenza tra il Movimento 5 stelle e ...

Emmanuel Macron - il delirio della pornoministra Schiappa : L'Italia finanzia i Gilet gialli : Chi finanzia i casseurs, i facinorosi che da tre mesi seminano panico e disordine in tutta la Francia? E chi ha finanziato la colletta sulla piattaforma online Leetchi per pagare le spese giudiziarie all' ex pugile Christophe Dettinger, da ieri in custodia cautelare per aver picchiato due gendarmi nel quadro dell' VIII Atto della mobilitazione dei gilet gialli? Scoprirlo è il nuovo obiettivo di Marlène Schiappa, ministra per le Pari ...

Tramonta l'asse tra Di Maio e Gilet gialli. E in Francia nascono i 'Foulard rossi' : La doccia fredda arriva con un pugno di parole affidato, immancabilmente, ai social. "Signor Luigi Di Maio, i Gilet gialli hanno cominciato un movimento apolitico sin dall'inizio, senza questo non sarebbe oggi ciò che è diventato. Rifiuteremo ogni aiuto politico, non importa da dove provenga! Rifiutiamo quindi il suo aiuto. Abbiamo cominciato da soli e finiremo da soli. I Gilet gialli". Lo scrive su Facebook il falco ...

Leader dei Gilet gialli rifiuta incontro con Luigi Di Maio : in un video lo confondeva con Salvini : Uno dei Leader dei gilet gialli, Eric Drouet, ha rifiutato l'offerta di sostegno ricevuta dal Movimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio. I gilet gialli vogliono rimanere "apolitici". In un video, invece, si vede Drouet mentre parla con altri esponenti del movimento francese e si sente parlare di Salvini e Di Maio, ma il Leader dei gilet gialli sembra conoscere ben poco dei due politici italiani.Continua a leggere

Gilet gialli - la ministra francese Marlène Schiappa getta l'ombra sull'Italia : "Non voglio un file excel con i nomi ma voglio sapere chi, anche tra i Paesi stranieri, finanzia i casseur". La ministra francese alle Pari opportunità, Marlène Schiappa, chiede che sia resa pubblica la lista dei partecipanti alla colletta a favore di Christophe Dettinger, il pugile arrestato per aver aggredito alcuni agenti durante l'ottava giornata di proteste dei Gilet gialli. In poco tempo sono stati raccolti circa 117mila euro ...

Gilet gialli - il portavoce Drouet non vedrà Di Maio : “Nostro movimento è apolitico - rifiutiamo gli aiuti di tutti i politici” : “Signor Luigi Di Maio, i Gilet gialli hanno iniziato un movimento apolitico fin dall’inizio, non saremmo quello che siamo senza questo”. Recita così l’esordio del messaggio che Eric Drouet, uno dei portavoce degli attivisti francesi, ha indirizzato al leader M5s. Ieri il vicepremier italiano aveva ufficializzato la sua volontà di incontrare gli esponenti del movimento e lo stesso Drouet aveva detto di essere pronto ad ...

Gilet gialli - Parigi evoca soldi da Italia ai casseurs. Francia allude a M5s e Lega? : La segretaria di Stato francese all'Eguaglianza di genere Marle'ne Schiappa intende verificare se "ci sono potenze straniere" che finanziano le collette on-line a favore dei "casseurs e delle violenze" alle manifestazioni dei Gilet gialli, a cominciare dall'Italia. "Chi finanzia le violenze, chi finanzia i casseurs?", si e' chiesta ai microfoni di France Inter la fedelissima di Macron evocando "potenze straniere", tra cui l'Italia, "viste le ...

Di Maio : “Europee firmeremo il manifesto con polacchi - finlandesi - Gilet gialli e croati” : Luigi Di Maio – Il vicepremier a Bruxelles: “A febbraio firmeremo il manifesto comune” “Eccomi, proviamo a parlare”. Nel tardo pomeriggio, Luigi Di Maio risponde da Bruxelles. In città è andato ieri mattina, a definire accordi per il nuovo gruppo europeo. Incontri blindati, quindi lontano dal Parlamento europeo. Da Roma, l’eco della vicenda Carige. Dalla Francia, l’Eliseo che morde: “Quello di Di Maio sui gilet gialli non è un commento ...

Ministro francese - Gilet gialli hanno distrutto circa il 60% degli autovelox : "Quasi il 60% degli autovelox stradali e' stato distrutto dall'inizio della protesta di 'Gilet gialli': lo ha reso noto il Ministro dell'Interno, Christophe Castaner. "Quasi il 60% dei radar per il controllo della velocita' e' stato spento, attaccato, distrutto da coloro che sostengono questo movimento", ha dichiarato il Ministro alla stampa dopo il suo discorso alla gendarmeria a Parigi. Secondo le cifre ufficiali, sulle strade di Francia sono ...