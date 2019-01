Gesù come McDonald | proteste in Israele per l' opera blasfema

Gesù come McDonald's in mostra - proteste : ANSAmed, - TEL AVIV, 11 GEN - L'Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa ha condannato una mostra al Museo di Haifa in cui Gesù Cristo è raffigurato in croce, in un'occasione, mentre dalle ...

Sanità : il Bambino Gesù ottiene l’accreditamento JCI come “Centro Medico Accademico” anche per il triennio 2019-2021 : Il Bambino Gesù ottiene l’accreditamento JCI come ‘Centro Medico Accademico’ anche per il triennio 2019-2021. La certificazione arriva dalla Joint Commission International, il principale ente di accreditamento a livello internazionale in ambito sanitario. Gli ispettori della JCI hanno certificato, dopo una rigorosa indagine, la conformità dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede ad oltre 300 standard e 1200 indicatori di eccellenza ...

"Gesù rifiutato come gli stipati sui barconi" : a Natale il messaggio dell'arcivescovo di Matera : L'attualizzazione dell'immagine del rifiuto si manifesta "dall'Africa all'Oriente, passando per deserti, patendo ogni violenza, mercificati come schiavi, scrive monsignor Caiazzo

Papa : Gesù non faceva come leader che si attaccano troppo a gente : Città del Vaticano, 5 dic., askanews, - 'E' un pericolo dei leader attaccarsi troppo alla gente e non prendere distanza': lo ha detto Papa Francesco che introducendo un ciclo di catechesi dedicata al '...

