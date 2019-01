Genova | Ponte Morandi | la protesta degli abitanti ai confini della zona rossa

Danilo Toninelli : "Autostrade pagherà il Ponte e quanto ha distrutto a Genova" : Per il crollo del Ponte Morandi, pagherà Autostrade per l'Italia, società del gruppo Atlantia. "Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà" scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a ...

Ponte Morandi - a Genova manifestano i residenti della zona arancione : “Subiremo il cantiere ma ci hanno dimenticati” : “Tutela dell’ambiente e salvaguardia della salute”. Sono queste le istanze prioritarie per le circa 300 famiglie che vivono ai confini della zona rossa dell’area di cantiere sotto a quel che resta del Ponte Morandi, e oggi si sono date appuntamento per manifestare sotto la sede del Comune di Genova, per chiedere un incontro con il commissario straordinario e sindaco Marco Bucci e poi sfilare in corteo sotto la Prefettura e il palazzo ...

Genova - Macabra scoperta sotto il ponte di un'autostrada : P otrebbe appartenere a un clochard il corpo carbonizzato che è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio divampato in una baracca in via Tonale , a ...

Ponte Morandi. Contro il contratto unico PerGenova propone penali fino a 2 milioni al giorno : In attesa che si sciolga il nodo del contratto (unico o separato) che regolerà le attività di demolizione e ricostruzione, sul Ponte Morandi tornano a circolare macchine e uomini per l’avvio delle operazioni già definite. Le operazioni in programma Ad indicarle, in modo preciso, è Il Secolo XIX. Entro il fine settimana i tecnici delle ditte Omini e Fagioli inizieranno la rimozione dei new jersey di cemento, in modo da alleggerire la struttura. ...

Dal ponte Morandi alla mareggiata e ai crac - l’anno orribile di Genova che vuole rialzarsi : L’ultimo atto di Carige apre l’anno nuovo dando l’addio all’orribile 2018 di Genova. L’impatto più forte dei dodici mesi andati in archivio sta nel crollo del ponte Morandi, nelle sue 43 vittime, in quel salto nel vuoto di 200 metri ancora del tutto visibile, nel furgoncino della Basko fermo a pochi metri del baratro emblema della casualità del des...

Genova - Ponte Morandi : Capodanno sotto il tendone per gli sfollati : Festeggiamenti e brindisi per il Capodanno anche per gli sfollati di Genova, a poca distanza dai monconi del Ponte Morandi: sotto una tenda bianca con le finestre di plastica, alcune persone si sono ritrovate ieri sera al confine con la “zona rossa” per fare festa e aspettare la mezzanotte insieme. Nella tenda tanti palloncini colorati, festoni, ravioli e teglie con lasagne. Molti tengono a mente le parole del Presidente della ...

Un Ponte nuovo per il 2019 - questo l'Augurio del Cardinale Angelo Bagnasco a Genova e all'Italia : Intervista in esclusiva all'Arcivescovo di Genova. Ponte Morandi, Europa, migranti, Africa: tanti i temi toccati dall'alto prelato -

Ponte - Bucci : «Genova merita fiducia per aiutarla a ripartire» | : Il sindaco-commissario traccia il bilancio di un anno difficile e guarda al 2019: «La città non deve interrompere il suo cammino di crescita»

Genova : aperto il Poliambulatorio vicino al Ponte Morandi : Una nuova struttura medica per venire incontro alla popolazione della Valpolcevera, ancora alle prese con l'emergenza legata al crollo del Ponte Morandi -

A Genova chiudono le aziende vicino al ponte. Nessun aiuto per i venti lavoratori licenziati : Anche per gli abitanti della zona arancione Nessun indennizzo per i disagi che subiranno per via dei cantieri di demolizione e la ricostruzione di un nuovo viadotto -

Ponte - Bucci : «Genova merita fiducia per aiutarla a ripartire» | : Il sindaco-commissario traccia il bilancio di un anno difficile e guarda al 2019: «La città non deve interrompere il suo cammino di crescita»

Ponte - Bucci : «Genova merita fiducia : Il sindaco-commissario traccia il bilancio di un anno difficile e guarda al 2019: «Il conto per Autostrade è più salato, 449 milioni»

Genova - Ponte Morandi : la seconda settimana di gennaio “inizieremo a vedere pezzi venire giù” : “Penso che tra la seconda e terza settimana di gennaio inizieremo a vedere pezzi di Ponte venire giù. Per ora i lavori stanno procedendo senza ostacoli. A oltre 4 mesi dal disastro io aspetto solo l’ora di vederlo giu’ perche’ vuol dire che si va verso la ricostruzione“: lo ha dichiarato, riferendosi allo smontaggio del moncone ovest di Ponte Morandi, Marco Bucci, sindaco e commissario per la ricostruzione del ...

Ponte Genova - il ricorso di Autostrade : "usati come bancomat del Governo" : Non ci sta Autostrade a trasformarsi da concessionaria a "bancomat del Governo". In quaranta pagine di ricorso al Tar Liguria snocciola tutta la sua insoddisfazione e chiede l'annullamento di quattro ...