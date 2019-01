Genoa-Milan | i tifosi rossoblu preparano la protesta | il Comune di Genova chiede un nuovo

Traffico e ordine pubblico Genoa-Milan si deve giocare alle 15 o alle 21? : La gara di lunedì 21 è stata anticipata, per motivi di ordine pubblico, alle 15. Orario giudicato infelice anche per i problemi di Traffico legati al crollo del ponte Morandi

Genoa-Milan alle 15 - Roberto Cassinelli : “decisione pericolosa…” : “La scelta di giocare Genoa-Milan lunedi’ pomeriggio alle 15 e’ pericolosa prima che folle. Il ministro Salvini spinge per evitare la gara in notturna perche’ definita ‘a rischio’ tra le tifoserie, poi acconsente nel disputarla in un orario di lavoro con lo stadio di fronte a una scuola. Senza calcolare il disagio per il vicino casello autostradale di Genova Est in un giorno feriale. Una soluzione senza ...

Serie A - Genoa-Milan anticipata : ecco quando si disputerà il match : Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Lega Serie A ha annunciato il cambio di orario per Genoa-Milan. Stando alle nuove disposizioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del ministero dell’Interno, il match tra liguri e rossoneri sarà disputato lunedì 21 gennaio alle ore 15 e non invece alle 21, come era originariamente previsto. La partita contro il Grifone sarà la prima del nuovo anno e del ...

