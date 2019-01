Galaxy S10 | presentazione a San Francisco il 20 febbraio rumor

Dal vivo il Samsung Galaxy S10 Lite in una foto : come vi sembra? : Potrebbe risultare anche molto piacevole esteticamente il Samsung Galaxy S10 Lite, sempre che la foto dal vivo che vi alleghiamo in chiusura di articolo corrisponda essere proprio di questo specifico modello. Se ieri vi avevamo parlato della concreta possibilità che la prossima serie top del colosso asiatico venga presentata il 20 febbraio a margine di un evento dedicato, quest'oggi ci concentreremo proprio sulla versione economica del ...

Samsung Galaxy S10 : svelata la data della presentazione ufficiale : Il colosso coreano ha annunciato la data in cui si terrà il primo evento Unpacked dell'anno dove verrà presentato il suo...

Il presunto Samsung Galaxy S10 Lite si mostra in una foto con un display con i bordi curvi : Ice Universe su Twitter ha pubblicato una foto che ci mostra quella che dovrebbe essere la parte superiore frontale del Samsung Galaxy S10 Lite L'articolo Il presunto Samsung Galaxy S10 Lite si mostra in una foto con un display con i bordi curvi proviene da TuttoAndroid.

Samsung - Galaxy S10 sarà presentato il 20 febbraio a San Francisco : Il nuovo smartphone della nota azienda coreana, Samsung Galaxy S10, sarà presentato a San Francisco in occasione del Galaxy Unpacked che si terrà il 20 febbraio 2019. L'evento è stato annunciato dalla stessa azienda tramite un video pubblicato su Twitter e sul proprio sito ufficiale. Il dispositivo avrà una connettività 5G e sarà dotato di un notch laterale sottilissimo. E' prevista inoltre una batteria da 5000mAh, molto simile al Galaxy ...

Samsung Galaxy S10 : presentazione in anticipo rispetto al MWC 2019 : In questi ultimi anni la strategia seguita da Samsung Electronics per la sua linea smartphone di punta ha fatto ricadere la scelta della presentazione durante un evento internazionale importante come il Mobile World Congress di Barcellona. Questo ha permesso al produttore sudcoreano di beneficiare dell’interesse suscitato per attirare l’attenzione sui terminali di punta della sua linea di dispositivi mobili. Nel 2019, tuttavia, la ...

Samsung Galaxy S10 : presentazione in anticipo rispetto al MWC 2019 : In questi ultimi anni la strategia seguita da Samsung Electronics per la sua linea smartphone di punta ha fatto ricadere la scelta della presentazione durante un evento internazionale importante come il Mobile World Congress di Barcellona. Questo ha permesso al produttore sudcoreano di beneficiare dell’interesse suscitato per attirare l’attenzione sui terminali di punta della sua linea di dispositivi mobili. Nel 2019, tuttavia, la ...

È ufficiale : Samsung Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio : Samsung Galaxy S10, in tutte le sue varianti, verrà presentato ufficialmente il prossimo 20 febbraio a San Francisco: c'è l'invito ufficiale di Samsung. L'articolo È ufficiale: Samsung Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G e Fold potrebbero avere tanti mAh - mentre al CES spunta un prototipo : Samsung Galaxy S10 5G e lo smartphone pieghevole Galaxy Fold potrebbero avere enormi batterie. Intanto al CES 2019 spunta un prototipo di uno smartphone 5G del produttore sud-coreano. L'articolo Samsung Galaxy S10 5G e Fold potrebbero avere tanti mAh, mentre al CES spunta un prototipo proviene da TuttoAndroid.

51 giorni all’uscita del Samsung Galaxy S10 : appuntamento anticipato e disatteso al MWC 2019 : Lo avevamo preannunciato e possiamo ora confermare che all'uscita del Samsung Galaxy S10 manca davvero pochissimo, per l'esattezza solo 51 giorni. La data del 20 febbraio per la presentazione dell'ammiraglia in 3 varianti è stata confermata da più fonti, non da ultimo dal Wall Street Journal il quale afferma di aver ottenuto la dritta da informatori anonimi ma molto vicini all'azienda sudcoreana. La vera novità dell'uscita del Samsung Galaxy ...

Samsung Galaxy S10/ Costi e funzioni : tutte le novità e le curiosità : Il Samsung Galaxy S10 crea dibattito sul web, visto che ormai si avvicina sempre di più la data di uscita. I rumor hanno iniziato a muoversi

Samsung Galaxy S10 Unpacked prima del MWC e a San Francisco - queste le ultime indiscrezioni : Secondo quanto riporta il Korea Herald, l'evento di presentazione di Samsung Galaxy S10 dovrebbe tenersi a San Francisco una settimana prima del MWC 2019. L'articolo Samsung Galaxy S10 Unpacked prima del MWC e a San Francisco, queste le ultime indiscrezioni proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy S10 E sarà la versione lite del top di gamma? Più mancanze per mitigare il prezzo : Il Samsung Galaxy S10 E potrebbe essere il modello della prossima ammiraglia che fino a questo momento abbiamo definito come Samsung Galaxy S10 lite, ossia la sua versione entry level (se così possiamo definirla) e meno costosa. Il tutto a patto di rinunciare a più di qualche specifica hardware di rilievo, questo è oramai quasi certo. Un produttore cinese di cover e accessori ha spifferato al sito Mobile Fun di aver già testato proprio ...

Ecco il primo teaser ufficiale di Samsung Galaxy S10 - niente lettore nello schermo per Galaxy S10 E : Mentre su Weibo circola il primo teaser della nuova serie Galaxy S10, nuove indiscrezioni sembrano confermare l'assenza de lettore di impronte nello schermo della versione base. L'articolo Ecco il primo teaser ufficiale di Samsung Galaxy S10, niente lettore nello schermo per Galaxy S10 E proviene da TuttoAndroid.

Un mostro anche il Samsung Galaxy S10 Lite? Ci sono buone probabilità : Non dovrebbe affatto essere male il Samsung Galaxy S10 Lite, che dalle ultime ricostruzioni ottenute dal suo recente passaggio su GeekBench. La versione economica del prossimo top di gamma sudcoreano potrebbe montare lo Snapdragon 855 (e la controparte europea rappresentata dal chipset Exynos 9820), e quindi non distinguersi, almeno sotto questo punto di vista, dai modelli più prestanti. Ricordiamo ai più sbadati che si sta parlando di un ...