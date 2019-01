Frena la produzione industriale nel Regno Unito

Giappone - produzione e vendite al dettaglio in Frena ta su acuirsi rischi economia : ... e le vendite al dettaglio hanno rallentato sensibilmente in un contesto che vede l' acuirsi dei rischi globali pesare sulla domanda e minacciare l' economia del paese altamente dipendente dalle ...

Economia cinese in Frenata : novembre grigio per produzione industriale e consumi : novembre grigio per l'Economia cinese. Secondo il National Bureau of Statistic , la seconda Economia al mondo ha riportato una crescita della produzione industriale del 5,4% su base annua, ovvero il tasso più basso da febbraio 2016 e sotto le stime di Reuters , + 5,9%,. Male anche le vendite ...