Forza Italia contro Sfera Ebbasta e il grillino con la canna | tutto il peggio della

Arretrano Lega e M5s - risale Pd e si risveglia Forza Italia : La Lega e' il primo partito, con un consenso tra il 31 e il 32%. In seconda posizione il Movimento 5 stelle, staccato mediamente di circa 6 punti: il consenso dei pentastellati si situa tra il 24,9% di Tecne' e il 26,3% di SWG. Anche il Partito democratico ha una forbice di oscillazione piuttosto ampia: se SWG stima i democratici al 17,3%, per EMG sono addirittura di poco sopra il 19. Forza Italia e' all'8,3% per SWG ed EMG, ma sopra il 10% per ...

Frenata della produzione industriale - si rafForzano i timori di recessione per l'Italia : Nuova doccia gelata sulle prospettive dell'economia italiana. La produzione industriale ha mostrato a novembre una flessione dell'1,6% rispetto al mese precedente e del 2,6% su base annua , secondo i dati pubblicati oggi dall' Istat . Si ...

Sondaggio : la zampata di Silvio Berlusconi : sale Forza Italia - cosa significa per Matteo Salvini : Cambia il vento, almeno nei sondaggi. Per la prima volta da mesi a questa parte, complici la manovra e il salvataggio di Banca Carige, la Lega di Matteo Salviniperde qualcosa: resta sempre a cifre vertiginose, ma si registra l’inversione di tendenza (al contrario, il M5s perde consenso nei fatti dal giorno successivo alle elezioni politiche di marzo 2018). Ma il vento cambia anche per Forza Italia, almeno secondo quanto messo nero su ...

Tecnè - effetto 'gilet azzurri' : Forza Italia cresce all'11 - 7% - tiene il M5S - cala la Lega : Dall'ultimo sondaggio Tecnè del 10 gennaio emergono importanti novità. Per quanto concerne l'apprezzamento verso i singoli movimenti, si registra un segnale decisamente più incoraggiante per il partito guidato da Silvio Berlusconi. Infatti, rispetto ai sondaggi dei mesi scorsi che davano Forza Italia al di sotto del 10%, probabilmente l’effetto 'gilet azzurri' avrebbe giovato al movimento di centrodestra fondato dall'ex presidente del Milan. ...

Sondaggio Tecnè - la zampata di Silvio Berlusconi : sale Forza Italia - cosa significa per Matteo Salvini : Cambia il vento, almeno nei sondaggi. Per la prima volta da mesi a questa parte, complici la manovra e il salvataggio di Banca Carige, la Lega di Matteo Salvini perde qualcosa: resta sempre a cifre vertiginose, ma si registra l'inversione di tendenza (al contrario, il M5s perde consenso nei fatti da

Effetto "gilet azzurri" - ora Forza Italia cresce al 12 per cento : Un altro elemento interessante per un partito come Forza Italia intenzionato a fare concorrenza al governo sull'economia - come il sit in dei gilet azzurri in Aula - con politiche concentrate sullo ...

Civitavecchia D'Ottavio - Forza Italia - : 'Sentir parlare il sindaco di Enel e ambiente mette tristezza' : ... cancellando per pochi spicci un impegno di investimenti di 300 milioni di euro, indebitando per altri 10 milioni l'amministrazione comunale di Civitavecchia unico caso penso nel mondo, e hanno ...

Forza Buoni - l'Italia della solidarietà che non si arrende al cattivismo : Attaccato dai gialloverdi, l’associazionismo resiste. Per fare non solo charity ma anche progetti di rilancio e di inclusione. Vi raccontiamo questo mondo che da Nord a Sud anima mercati, mense, cinema e mini imprese

Civitavecchia D'Angelo replica a D'Ottavio : 'Forza Italia è in un momento di grande confusione. Stupito per le dichiarazioni del suo ... : ... invitandolo ad occuparsi del suo partito e di ciò che rimane piuttosto che dare sfogo ad una folle interpretazione politica della mia intervista che porta a creare ancora più confusione di quello ...

Gilet arancioni : Forza Italia Puglia in piazza - Governo e Regione sordi : Gli agricoltori oggi hanno dato una grande lezione alla politica sorda del Governo nazionale e della Giunta regionale che ha deciso di non ascoltare il loro grido di dolore: la straordinaria partecipazione alla manifestazione, a cui abbiamo convintamente ...

Mariastella Gelmini lo promette : “Noi di Forza Italia faremo opposizione dura” : La Gelmini lo annuncia, l’opposizione di Forza Italia sarà dura Secondo la Gelmini, presto i nodi verranno al pettine anche perché la Lega su molti punti programmatici la pensa in modo diametralmente opposto al Movimento 5 Stelle e non ci vorrà tanto affinché prima o dopo stacchi la spina a questo governo. D’altro canto, Forza Italia continuerà a fare un’opposizione seria e dura alle due forze di governo di maggioranza, insieme al ...

FATTURA ELETTRONICA/ Video - critiche Forza Italia : 'E' caos - direttore Agenzia Entrate si dimetta' : FATTURA ELETTRONICA, è già caos: associazioni consumatori e commercialisti protestano, critiche da Forza Italia 'direttore Agenzia Entrate si dimetta'.

Regionali - scende in campo anche Maria Travaglini con Forza Italia : Le candidature di Maria Travaglini e Tonino Marcello non potranno che rafForzare l'impegno di quanti a San Salvo reclamano una nuova politica con i suoi riflessi per il nostro territorio abbandonato, ...

Tensioni in Forza Italia - coordinatore Agrigento sbatte la porta : “Miccichè come don Rodigro” : Il presidente provinciale di Forza Italia di Agrigento, Piero Macedonio, lascia il partito. E lo fa sbattendo la porta in contrasto con la linea politica del commissario regionale degli azzurri in Sicilia, Gianfranco Miccichè, "un uomo che aveva conosciuto i venti della vittoria del 61 a zero e che ora, conscio di essere alla fine della carriera politica e avendo raggiunto il traguardo ambito di presidente dell'Assemblea regionale siciliana, si ...