Formula 1 2019 | il calendario delle presentazioni ufficiali | dove vedere la nuova Ferrari

Formula E : ePrix di Marrakesh 2019 in diretta su Italia 2 ed Eurosport : Dopo l'antipasto dello scorso 15 dicembre in Arabia Saudita, è nuovamente tempo di scendere in pista per i piloti e i team della Formula E. Sabato 12 gennaio è infatti in programma l'ePrix di Marrakesh (Marocco), seconda di 13 prove che compongono il calendario della stagione 2018-19. La Formula E in Marocco per la terza volta L'ePrix di Marrakesh si disputa sul "Circuit International Automobile Moulay El Hassan", situato nel centro storico ...

Deludenti gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 - doppiato da L’anno che verrà con una Formula già collaudata : Gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 non soddisfano le aspettative della vigilia, rimanendo molto indietro rispetto a quelli fatti registrare da L'anno che verrà, guidato da Amadeus ormai da anni. Il dato emerso dall'analisi auditel è 16.7%, a fronte di una forbice di 35.1%-32.9% della prima rete che quindi si conferma molto più che vincitrice della serata con una formula collaudata da anni e con molti degli ospiti che si vedono ...

Formula E - Calendario Mondiale 2019 : le date e il programma degli 12 Gran Premi. Come vederli in tv : Non solo Mondiale di F1 in questo 2019 ma anche quinta edizione del Mondiale di Formula E, massima categoria dedicato alle vetture elettriche. Sono 12 le gare in programma in questo 2019: si è partiti da Ad Diriyah (Arabia Saudita) il 15 dicembre e si riprenderà da Marrakesh (Marocco) il 12 gennaio per chiudere a New York (Stati Uniti) il 14 luglio. A Roma si gareggerà il 13 aprile, mentre l’ultimo posto disponibile è stato assegnato a ...

Formula 1 - Vettel scrive alla Ferrari : 'Nel 2019 darò tutto per vincere il titolo' : ... cerchiamo di comunicare sempre meglio fra di noi, con fiducia e stima reciproca, aiutandoci in tutto e per tutto...', dice ancora il quattro volte campione del mondo. 'Solo continuando a lavorare ...

Volley - Europei 2019 : ufficializzata la Formula - gironi da 6 squadre e poi gli ottavi di finale! Rassegna itinerante e tante novità : La CEV ha ufficializzato la formula degli Europei 2019 di Volley che subiranno un vero e proprio stravolgimento rispetto alle ultime stagioni. Per la prima volta nella storia parteciperanno 24 Nazionali alla Rassegna continentale che non si svolgerà più in un singolo Paese ma che sarà itinerante. La fase preliminare prevede quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la ...

Formula 1 2019 - Racing Point Force India : presentazione il 13 febbraio : Prime manovre di avvicinamento alla prossima stagione di Formula 1 . Dopo l'annuncio della presentazione della Ferrari il prossimo 15 febbraio, ora abbiamo anche la data della Racing Point Force ...

Tutta la Formula E 2018/2019 live su Eurosport : Eurosport è pronta a trasmettere tutte le emozioni della stagione 2018/19 di Formula E. Appuntamento sabato 15 dicembre a Diriyah (Arabia Saudita), da dove inizierà la corsa ai prestigiosi titoli di campione del mondo detenuti dal francese Jean-Eric Vergne nella categoria piloti e dal team tedesco Audi Sport ABT in quella delle squadre. Il campionato […] L'articolo Tutta la Formula E 2018/2019 live su Eurosport sembra essere il primo su ...

Formula 1 - la priorità di Sebastian Vettel : 'Vincere il titolo nel 2019 con la Ferrari' : Dai baffi di Vettel al sorriso smagliante del campione del mondo 2018 Lewis Hamilton , fiero al fianco della sua Mercedes...

Formula 1 - ecco il calendario 2019 : 21 GP - a Monza l'8 settembre : E' stato ufficializzato il calendario 2019 del Mondiale di Formula 1 . Confermate le 21 gare attuali: si partirà il 17 marzo a Melbourne , chiusura l'1 dicembre ad Abu Dhabi . La tappa cinese di ...

Formula 1 2019 - la Force India cambia nome : la storia del team : Il 2018 non è più nemmeno storia: è cronaca. Una macchina mediamente competitiva, con cui Perez, sempre lui, va a podio in Azerbaigian, ma che soffre di mancanza di soldi e sviluppo. La squadra ...

Formula 1 - la entry list : piloti - numeri e team del Mondiale 2019 : La Formula 1 sembra proprio non volersi fermare. Dopo i test di Abu Dhabi per comparare e provare le gomme Pirelli del prossimo Mondiale, ora è arrivata anche la lista ufficiale di piloti - con i ...