Foodora | sentenza ribaltata  Per il giudice gli ex rider  avranno ferie e tredicesima 

Foodora - la corte di Appello ribalta la sentenza sui rider : “I diritti esistono. Non eravamo dei folli a rivendicarli” : La corte d’Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado riconoscendo ai rider il diritto ad avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilita per dipendenti del contratto collettivo logistica-trasporto merci. “Non eravamo dei folli quando affermavamo che queste persone avevano dei diritti – ha commentato l’avvocato Giulia Druetta che insieme al collega Sergio Bonetto ha seguito i fattorini -. È la conferma che i diritti ...