Foodora |  Corte d' appello accoglie ricorso rider

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Colpo di scena al processo d'torinese contro. I giudici di secondo grado, ribaltando la sentenza di primo grado, hanno accolto parzialmente le richieste di cinque ex fattorini, allontanati dall'azienda di food delivery dopo le proteste di piazza per le questioni relative alla paga oraria.avevano chiesto il reintegro e l'assunzione, oltre al risarcimento e ai contribuiti previdenziali non goduti. La Corte ha riconosciuto "Il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all'attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore disulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del quinto livello del contratto collettivo logistica-trasporto merci dedotto quanto percepito".