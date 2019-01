Foodora, Appello accoglie ricorso rider

: Foodora, sentenza ribaltata Per il giudice i rider sono lavoratori dipendenti - Corriere : Foodora, sentenza ribaltata Per il giudice i rider sono lavoratori dipendenti - TNannicini : Tutele riconosciute ai riders grazie all'art.2 dlgs 81/2015 del #JobsAct (che governo voleva abolire). Con buona pa… - fattoquotidiano : #Foodora Appello ribalta la sentenza sui rider. “Retribuzione deve seguire contratto nazionale” #11gennaio… -

La Corte d'di Torino ha accolto per una parte sostanziale ildi cinque exdi, l'azienda di consegna pasti a domicilio. In primo grado le istanze di riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro avanzate dai 5 ex fattorini erano state integralmente respinte. Ora i giudici hanno sancito il diritto dei ricorrenti ad avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilita per dipendenti del contratto collettivo logistica-trasporto merci."E'la conferma che i diritti esistono", commenta un legale.(Di venerdì 11 gennaio 2019)