Foodora | accolto in appello il ricorso dei riders

"La paga dei rider deve essere pari a quella dei lavoratori subordinati". Accolto in appello a Torino il ricorso contro Foodora : La corte d'appello di Torino ha Accolto per una parte sostanziale il ricorso di cinque ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. In primo grado, lo scorso giugno, le istanze erano state integralmente respinte. I giudici hanno sancito il diritto dei ricorrenti ad avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilita per dipendenti del contratto collettivo logistica-trasporto merci.La Corte ...

