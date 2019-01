Foodora | a Torino accolto il ricorso di 5 rider | “Siano retribuiti come da contratto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. Un’istanza che in primo grado, lo scorso giugno, era stata respinta per tutti e 5 idella multinazionale tedesca. Ma ora la decisione è stata ribaltata dai giudici della Corte d’Appello di, che hannoilper una parte sostanziale e hanno sancito il diritto dei ricorrenti ad avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilita per dipendenti delcollettivo logistica-trasporto merci. “Non possiamo non dirci soddisfatti – ha commentato dopo la sentenza Silvia Druetta, uno dei legali degli ex fattorini– dimostra che non eravamo dei pazzi quando affermavamo che queste persone avevano dei diritti. È la conferma – ha aggiunto – che i diritti esistono”.In aula l’avvocato Sergio Bonetto, un altro legale dei ...