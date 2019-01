Fiocco azzurro in casa Catania | è nato Antonio Pulvirenti

Un posto al sole - anticipazioni dall’1 al 4 gennaio : Fiocco azzurro a Palazzo : Un posto al sole, cosa succederà durante la prossima settimana nella soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni Un posto al sole. Roberto è riuscito ad avvisare Marina per metterla al corrente della follia di Vera. Finalmente Ferri è libero e la piccola Viscardi, a questo punto, non può che non dire tutta la […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’1 al 4 gennaio: fiocco azzurro a Palazzo proviene da Gossip e Tv.

Fiocco azzurro in casa Candreva - il centrocampista dell’Inter papà per la seconda volta [FOTO] : Antonio Candreva è diventato papà per la seconda volta, Allegra Luna ha partorito oggi un bel maschietto: è nato Raul Antonio Candreva è diventato padre per la seconda volta. Dopo Bianca, prima figlia del calciatore, avuta dalla precedente relazione con Valentina Biancifiori, è nato il secondogenito del centrocampista dell’Inter. Il nerazzurro ha visto venire al mondo Raul, frutto dell’amore tra Antonio e la sua nuova compagna ...