Fear For Nobody è il terzo singolo dei Måneskin da Il Ballo Della Vita audio e testo

Annunciati i concerti dei Tears For Fears in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I concerti dei Tears For Fears in Italia nel 2019 si aggiungono ai due eventi che il gruppo terrà al Mediolanum Forum di Assago e alla Kioene Arena di Padova. Il gruppo sarà a Roma in occasione del Rome Fest nella serata del 9 luglio all'Auditorium Parco della Musica, ma saranno anche a Lucca in occasione del Summer Festival. I biglietti sono in prevendita dalle 12 del 27 novembre, su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. ...