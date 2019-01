Fca | torna la «maledizione di Takata» | richiamate 1 | 6 milioni di auto

Fca : la produzione in Italia torna sotto quota un milione di unità dopo due anni - -6.8% - : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...

Gruppo Fca - A novembre torna la SuperRottamazione : Il Gruppo FCA ha riconfermato anche per il mese di novembre la SuperRottamazione per l'acquisto di una vettura Abarth, Fiat o Lancia in pronta consegna. La nuova offerta prevede una supervalutazione dell'usato, da permutare o rottamare, e può essere combinata con i programmi di finanziamento Be-Smart che, oltre a permettere al cliente di decidere se tenere o restituire la propria vettura dopo 36 o 48 mesi, garantisce il valore futuro ...