Famiglia intossicata da monossido nell'Anconetano - muore bimba 11enne : Famiglia intossicata da monossido nell'Anconetano, muore bimba 11enne È accaduto nella frazione di Aspro di Sassoferrato. In gravi condizioni il fratellino di 7 anni, ricoverato all'ospedale di Fabriano. All’origine probabilmente l’ossido di carbonio sprigionato da una stufetta Parole chiave: ...

Famiglia intossicata dal monossido : muore bimba di 11 anni : Una bambina di 11 anni è morta a causa di intossicazione da ossido di carbonio, probabilmente sprigionatosi da una stufetta nella frazione di Aspro di Sassoferrato mentre il fratellino di 7 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Fabriano. A dare l'allarme sono stati stamane i genitori. Sul luogo i vigili del fuoco e il 118.I vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia sono arrivati con una squadra di 5 uomini. ...

Tragedia nelle Marche : Famiglia intossicata da monossido - muore bimba di 11 anni : Tragedia nelle Marche nella frazione di Aspro di Sassoferrato: una bambina di 11 anni è morta a causa di intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente sprigionatosi da una stufetta. Il fratellino di 7 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Fabriano. Sul posto vigili del fuoco e il 118. L'articolo Tragedia nelle Marche: famiglia intossicata da monossido, muore bimba di 11 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Avellino : Famiglia intossicata per esalazioni di monossido di carbonio : Una famiglia di Ariano Irpino (Avellino) ha rischiato di morire per le esalazioni di monossido di carbonio: madre 35enne e i figli di 9, 14 e 16 anni sono stati trasportati in ospedale. Tutti sono risultati intossicati dalle esalazioni di una stufetta a legna. Un’ambulanza del 118 ha raggiunto la casa rurale di contrada Ficucelle e ha trasportato tutta la famiglia al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane. Sono tutti fuori ...

Famiglia Prato intossicata da monossido : ANSA, - Prato, 18 DIC - Una Famiglia di quattro persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio questa notte intorno alle 2:30 a Prato, in via Zipoli. Le condizioni di salute del nucleo ...

Si scalda con braciere : Famiglia intossicata : Tragedia in Friuli, dove una famiglia di origini pachistane è rimasta intossicata per il malfunzionamento di un braciere che usa abitualmente per scaldarsi. L’incidente è accaduto attorno alla mezzanotte in un’abitazione di Pasiano (Pordenone). Sono rimasti coinvolti tre adulti e un bambino di un anno. Da quanto si è appreso, le vittime dell’intossicazione si sono presentate autonomamente al Pronto soccorso dell’ospedale ...

Famiglia intossicata da monossido : in ospedale anche una bimba : Una Famiglia è stata portata in ospedale, a Chivasso, a seguito di una possibile intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio si e’ verificato questo pomeriggio in una palazzina di via Leopardi, a Gassino. Alle cure dei sanitari sono stati affidati padre, madre e bimba di un anno. A scopo precauzionale tutti gli occupanti dei sette alloggi della palazzina, quindici persone, sono state evacuate dai vigili del fuoco. Sono in ...

Palermo : Famiglia intossicata da monossido di carbonio : Palermo, 19 nov. (AdnKronos) - Un intero nucleo familiare, composto da padre, madre e due figli di 15 e 14 anni, è rimasto intossicato dal monossido di carbonio spigionato dal braciere che usavano per riscaldarsi. E' accaduto stamani al Villaggio La Madonnina, in contrada Traversa a Ventimiglia di S