Fake news | chi le condivide più spesso in rete? Gli over 65

Fake news - a condividerle sono soprattutto gli over 65 : Non sono loro a crearle, ma a farle girare sì. sono gli over 65 i maggiori diffusori di Fake news tramite i social media. La scoperta, per certi versi sorprendente, viene da un’indagine fatta dell’attività su Facebook di 1300 persone negli Stati Uniti. L’analisi è stata pubblicata sulla rivista Science Advanced e dice le persone con più di 65 anni tendono a condividere fino a 7 volte più notizie false rispetto ai giovani. Joshua Tucker, ...

A condividere le Fake news sono soprattutto gli anziani : Nelle scuole di tutto il mondo si stanno diffondendo i corsi per imparare a distinguere una fake news . Un'operazione fondamentale, visto l'impatto che le bufale presenti sui social network stanno avendo sulla nostra società; ...

IL CORRIERE HA SPARATO Fake NEWS. LO DICE UNO DEL CORRIERE. : ... che obbliga il CORRIERE a pubblicare la rettifica di Alberto Bagnai, che anche qui abbiamo pubblicato " dove si dimostra che Fubini non sa nulla di economia in generale, di Argentina in particolare, ...

Usa - Trump non andrà a Davos. “Shutdown colpa dei dem”. E sul mancato confronto con Pelosi : “Fake news” : Donald Trump non andrà al World Economic Forum di Davos. Lo ha annunciato lo stesso presidente degli Stati Uniti su Twitter, chiedendo scusa agli organizzatori e dando la colpa di questa decisione alla “intransigenza dei democratici” che – a sua detta – sta causando lo shutdown, ovvero la crisi amministrativa che blocca il Paese. La decisione di cancellare la partecipazione al forum economico mondiale che si terrà nella ...

Gli utenti over 65 sono quelli che su Facebook condividono più Fake news : La ricerca arriva dagli Stati Uniti e incrocia l'incidenza dell'età nella pubblicazione di notizie false con altri dati come professione e orientamento politico

Amatrice sommersa dalla neve : la foto che gira sui social e' una "Fake news" : Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell'ondata di freddo e neve che ha colpito anche le aree appenniniche del Centro Italia, dove sorgono le strutture d'emergenza per i terremotati. La...

Corriere della Sera - quella sulla procedura Ue era una Fake news. Quanto ha inciso sullo spread? : La “questione Corriere” fornisce la fotografia di quello che è il livello della famigerata “stampa libera” italiana. Tutto parte da una lettera di Ivo Caizzi, corrispondente da Bruxelles per il Corriere della Sera, presentata la vigilia di Capodanno al comitato di redazione “per verificare e valutare il comportamento del direttore Luciano Fontana nella copertura della trattativa tra Unione europea e Italia sulla manovra di bilancio ...

La diffusione delle Fake news è davvero “colpa” degli over 65? : (Foto: Robert Alexander/Getty Images) Per il modo in cui è stata presentata, la notizia parrebbe non lasciare adito a dubbi: come molti giornali hanno riportato nelle ultime ore, un nuovo studio scientifico ha stabilito che gli over 65 sono i principali condivisori e viralizzatori di fake news online. Con titoli più o meno simili, ne parlano ad esempio The Verge e Vice, oltre a una miriade di altre testate d’Oltreoceano, e – al traino – ...

Che Dio ci aiuti 5 : tra «Fake News» e «Blue Whale» tornano su Rai1 le avventure di Suor Angela : Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 5 A distanza di due anni esatti il “Convento degli Angeli” rispalanca le sue porte al pubblico televisivo. Con 20 nuovi episodi in onda per 10 serate, tornano domani su Rai1 le vicende di Che Dio ci aiuti. Nel quinto capitolo della serie, diretto da Francesco Vicario, il pubblico ritroverà naturalmente Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, religiosa sui generis e donna piena di difetti, ma sopratutto ...

Campidoglio : informazioni su topi Federico Caffè sono Fake news : Roma – “Non e’ stata registrata alcuna presenza di topi presso l’istituto scolastico Federico Caffe’, nel Municipio XII. Le informazioni riportate da alcuni organi di informazione costituiscono vere e proprie fake news, come confermano dall’istituto, sottolineando che il filmato pubblicato risale a diverso tempo fa e che le foto riportate non sono relative alla Federico Caffe'”. Lo riferisce, in una ...

“Malcom alla Lazio è una Fake News” : l’agente del calciatore sbotta : “Malcom alla Lazio è una Fake News”, Fernando Menez Garcia ha definito così la notizia di un possibile approdo del calciatore alla corte di Simone Inzaghi “Malcom alla Lazio è una Fake News”. Con poche parole e una foto dell’esterno d’attacco brasiliano, su Instagram Luis Fernando Menez Garcia, uno degli agenti di Malcom, smentisce le indiscrezioni di mercato su un possibile trasferimento alla Lazio. ...

Non sarà la neve a salvarci dal riscaldamento globale - la Fake news del Messaggero - : Un errore che per onor di cronaca è sicuramente da attribuire al titolista, perché nell'articolo poi, si parla correttamente di meteo, di temperature basse degli ultimi giorni e dei rovesciamenti che ...