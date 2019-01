“Facevo il poliziotto a Roma ma non arrivavo a fine mese Così a 46 anni ho ricominciato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019) “L’Italia non mi manca perché sono arrabbiato con lei. Non dovevo essere costretto ad andarmene”. Tutto comincia nel 2012 quando Stefano Messina ha 46, una figlia appena arrivata e il posto fisso. “Ero in polizia da 25. Mai avrei pensato di espatriare. Ma dopo la nascita di Amina non riuscivo più a vedere un futuro per lei. Era mortificante non riuscire ad arrivare a”.comincia a guardarsi intorno: Canada, Stati Uniti, ini paesi del Nord Europa. “In Norvegia c’erano incentivi per i giovani, ma anche per mettere al mondo figli e farli studiare”. Dopo aver mandato diversi curriculum, Stefano parte a marzo 2013. “Avevo in tutto 900 euro per il viaggio in roulotte e da mangiare. Non è stato semplice”, racconta. “Quando la ditta mi chiamò per un lavoro stagionale, il cuore mi batté forte e dissi subito di sì”. La partenza era carica di responsabilità. “Non ...