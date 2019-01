F1 | splendido omaggio ad Ayrton Senna | la scultura bronzea che lo ritrae lascia davvero

sportfair

: ?? Lo splendido omaggio dei piccoli pazienti ai calciatori biancocelesti - OfficialSSLazio : ?? Lo splendido omaggio dei piccoli pazienti ai calciatori biancocelesti - APanagiotidis : RT @TurismoFerrara: Uno scatto che rende omaggio alla bellezza delle nostre Coppie Ferraresi, in uno scatto de 'La Cucina Italiana' che ha… - TurismoFerrara : Uno scatto che rende omaggio alla bellezza delle nostre Coppie Ferraresi, in uno scatto de 'La Cucina Italiana' che… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Lo scultore Paul Oz ha voluto ritrarre il campione brasiliano in una strana posa, cioè nell’atto di affrontare l’Eau Rouge sul circuito di Spa Una splendida statua in bronzo, chenell’atto di compiere l’Eau Rouge, l’iconica salita del circuito di Spa. E’ questa l’opera che Paul Oz, famoso artista e scultore, ha realizzato per i 25 anni dalla scomparsa del pilota brasiliano che cadranno il prossimo 1 maggio.LaPresse/PAIn esposizione presso l’Autosport International Show di Birmingham, laè costituita interamente da bronzo e pesa ben 160 kg: “avevo già fatto dei pezzi per Bianca e per l’Istituto, in occasione dell’anniversario dei 20 anni dalla scomparsa” le parole di Oz. “Si trattava di pitture ad olio che lei ha poi messo all’asta a Londra. Da allora non ho mai smesso ...